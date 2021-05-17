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加拿大多省停用AZ疫苗 政府擬捐出剩餘疫苗

編譯張君堯／綜合報導
加拿大多個省分因憂慮血栓問題而宣布停止接種AZ疫苗，造成當地新冠疫苗過多，不過加拿大計畫未來數月有大批阿斯利康疫苗交付，官員正研究將過剩阿斯利康疫苗捐給其他有需要國家。美聯社
加拿大多個省分因憂慮血栓問題而宣布停止接種AZ疫苗，造成當地新冠疫苗過多，不過加拿大計畫未來數月有大批阿斯利康疫苗交付，官員正研究將過剩阿斯利康疫苗捐給其他有需要國家。美聯社

全球多國近日因新冠疫苗供應不足，接種進度一度停滯不前、嚴重影響防疫工作，加拿大多個省分因憂慮血栓問題而宣布停止接種AZ疫苗（Astra Zeneca），造成當地新冠疫苗過多，不過加拿大計畫未來數月有大批阿斯利康疫苗交付，官員正研究將過剩阿斯利康疫苗捐給其他有需要國家。

按照原定計畫，加拿大將有數百萬劑AZ疫苗於今年夏季交付。但安大略省（Ontario）、艾伯塔省 （Alberta）、曼尼托巴省（Manitoba）及西部省份新斯科舍省（Nova Scotia），相繼宣布暫停接種AZ疫苗。加拿大多省仍未決定，是否繼續提供次劑疫苗予首劑接種阿斯利康疫苗人，導致AZ疫苗現時在加拿大變相是供大於求。

加拿大公共服務和採購部長阿南德（Anita Anand）受訪時，面對如何處理過剩的AZ疫苗的提問回答加拿大「正計畫將過剩疫苗捐出」，阿南德透露，包括總理杜魯道（Justin Trudeau）、國際發展部長古爾德（Karina Gould）及衛生部長哈伊杜（Patty Hajdu）等多名高層亦同樣考慮捐疫苗，並評估一切可行處理方法。

不過加拿大傳媒CTV新聞台指出，暫停接種AZ疫苗其中一個原因是當地供應出現短缺，適逢輝瑞（Pfizer）及莫德納（Moderna）疫苗近期產量有所提升，首劑接種AZ疫苗人士或需接受混針。

目前，加拿大已接種約230萬劑AZ疫苗。而根據合約，加拿大一共購入2000萬劑，預計在未來數月會收到剩餘的1700萬劑。阿南德透未來將有更多捐贈細節資訊公布。

疫苗 加拿大 莫德納

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