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箝制反對運動 俄羅斯審理異己納瓦尼極端主義案

中央社莫斯科17日綜合外電報導
俄羅斯反對派的領袖納瓦尼。美聯社
俄羅斯反對派的領袖納瓦尼。美聯社

正當莫斯科當局擬界定反對總統普亭的組織為非法之際，俄羅斯法院今天將審理被囚的克里姆林宮批評者納瓦尼旗下組織遭控「極端主義」案。

去年夏天納瓦尼（Alexei Navalny）遭神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）毒害而倖存後，這位普亭的頭號批評者與他的支持者遭到全面鎮壓，而這次法院閉門審理就是鎮壓的手段之一。

此外，再過幾個月俄羅斯國會即將改選，而下院預定明天開始審查嚴禁「極端」組織成員參選的法案，也是為了鎮壓異己。

俄羅斯檢方上月要求把納瓦尼的區域網絡與他主導的反貪腐基金會（Anti-Corruption Foundation）界定為「極端」組織，指控他們意圖在俄羅斯境內發動西方國家撐腰的動亂。

一旦法院做成這樣的判決，納瓦尼與他的支持者及金主將被視為同等伊斯蘭國（IS）及蓋達組織（Al-Qaeda）的成員，面臨刑期漫長的牢獄之災。

曾任克林姆林宮的文膽、獨立政治分析家加利亞莫夫（Abbas Gallyamov）表示：「反對派將被打壓。」他並警告官方鎮壓異己最終將遭反噬，「藉由摧毀反對派，他們正摧毀他們自己的統治合法性」；他言下指的是俄羅斯當局。

納瓦尼是在10年前成為俄羅斯反對運動的主要領袖，並領導因2011年選舉舞弊疑雲而引發的大規模反抗克里姆林宮集會。

俄羅斯 納瓦尼 普亭

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