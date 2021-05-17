箝制反對運動 俄羅斯審理異己納瓦尼極端主義案

俄羅斯反對派的領袖納瓦尼。美聯社

正當莫斯科當局擬界定反對總統普亭 的組織為非法之際，俄羅斯 法院今天將審理被囚的克里姆林宮批評者納瓦尼 旗下組織遭控「極端主義」案。

去年夏天納瓦尼（Alexei Navalny）遭神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）毒害而倖存後，這位普亭的頭號批評者與他的支持者遭到全面鎮壓，而這次法院閉門審理就是鎮壓的手段之一。

此外，再過幾個月俄羅斯國會即將改選，而下院預定明天開始審查嚴禁「極端」組織成員參選的法案，也是為了鎮壓異己。

俄羅斯檢方上月要求把納瓦尼的區域網絡與他主導的反貪腐基金會（Anti-Corruption Foundation）界定為「極端」組織，指控他們意圖在俄羅斯境內發動西方國家撐腰的動亂。

一旦法院做成這樣的判決，納瓦尼與他的支持者及金主將被視為同等伊斯蘭國（IS）及蓋達組織（Al-Qaeda）的成員，面臨刑期漫長的牢獄之災。

曾任克林姆林宮的文膽、獨立政治分析家加利亞莫夫（Abbas Gallyamov）表示：「反對派將被打壓。」他並警告官方鎮壓異己最終將遭反噬，「藉由摧毀反對派，他們正摧毀他們自己的統治合法性」；他言下指的是俄羅斯當局。

納瓦尼是在10年前成為俄羅斯反對運動的主要領袖，並領導因2011年選舉舞弊疑雲而引發的大規模反抗克里姆林宮集會。