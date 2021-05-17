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1張圖：全美3294萬人確診 37.1%民眾已完成接種

台新冠肺炎確診 本土激增333例

生產疫苗的印度 為什麼買不到足夠的疫苗？

編譯季晶晶／綜合報導
印度加爾各答民眾排隊等候接種新冠疫苗。（路透）
印度加爾各答民眾排隊等候接種新冠疫苗。（路透）

今年初，印度衛生部長Rajesh Bhushan表示，在開展疫苗接種計畫3周後，印度會是全球最快、21天內達到500萬人接種大關的國家；問題是，對於有14億人口的印度來說，500萬微不足道。印度當局承諾今年底前會生產20億劑疫苗，但印媒The Indian Express指出，在那之間的疫苗荒並無解決之道。

印度擁有世界最大的疫苗生產商「印度血清研究所」（SII），每個月可生產6000到7000萬劑疫曲。另外，一家本土企業企業巴拉特生物技術公司（Bharat Biotech）大概生產這個數量的15%。看起來似乎足以因應疫情

但根據印度外交網站，2021年1月至4月，印度向90多個國家和聯合國衛生工作及維和人員出口6636.98萬劑的「印度製新冠疫苗用品」，其中1071.5劑是提供給外國的補助，其他則依商業協議出售。

3月，印度疫苗開放60歲以上民眾施打時，殘酷現實才被揭開：本土最大的兩家疫苗商無法滿足需求，因為政府沒有提供誘因促使他們擴大產能，也沒有考慮將本土研發疫苗的智財權提供給其他印度生產商。

直到4月，印度政府才終於為兩家廠商提供足夠的財政激勵措施。批評者痛批，6個月就該跟進美歐的榜樣這樣做。

此外，採購價格每劑250盧比，對製造商來說，不僅不是激勵，還可能碾壓其生存。但國內沒人吭聲，只有一名商界人士Kiran Mazumdar-Shaw敢直言批評。

印度的中央疫苗特別工作小組4月下旬終於意識到，疫苗將出現嚴重短缺。不幸的是，民粹主義要求對18歲以上所有成人開放接種計畫，中央屈從使問題雪上加霜----登記預約接種疫苗的網站和程式都癱瘓，益增印度疫情的混亂和民怨。有可能是當局發現，在開放之後會產生混亂，反對派就必須分擔事情沒做好的責任。

儘管部分地方政府，包括Odisha、Uttar Pradesh、Telengana和 Maharashtra等邦，正打算透過全球招標，直接向廠商採購，但他們也心知肚明，幾個月內很難買到外國疫苗。

印度 疫苗 疫情

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