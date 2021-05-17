富國超買疫苗、窮國人枉送命？疫情加劇因全球分配不均

專家呼籲富國釋出多餘疫苗協助窮國，否則全球疫情曠日持久。（美聯社）

少數幾個富裕國家大規模接種疫苗 、新增病例數減少，且染疫死亡數大幅降低，可能會降低世人對疫情 的關注，掩蓋了新冠疫情繼續在全世界其餘地區肆虐長達數月、甚至數年的情況。專家表示，富裕國家應該釋出過剩的疫苗協助其他國家，否則病毒變得更強且變種風險提高，全世界人口都不安全。

經濟學人報導也指出，阻斷疫情的最終手段只有疫苗，如果窮國無法取得疫苗，就可能上演印度目前出現的慘況，導致數百萬條人命被奪走。報導說，富裕國家超額訂購疫苗，英國訂購的疫苗量足以讓每一位成年人打9針、加拿大13針，在已開發國家疫情好轉之際，應該釋出疫苗，不該讓窮國民眾白白枉送命。

彭博資訊報導，這也正是瑞典前總理畢爾德、現任世衛組織新冠疫苗和相關對抗工具促進計畫特使所擔憂的。畢爾德受訪時表示，若要抑制正在印度和世界其他地區擴散中的新冠病毒，就必須要說服富裕國家釋出過多的疫苗，並且協助填補190億美元的資金缺口。

一項在上周三公布的獨立國際新冠病毒回應檢討也呼應了畢爾德的疑慮。報告呼籲七大工業國（G7）應該承諾為今年所需資金出資60％，同時敦促高所得國家到2022年中，應該向較貧困地區提供逾20億劑疫苗。

畢爾德說：「現在的風險是，如果英國、歐盟或美國 的人認為最糟情況已經過去，那麼注意力將會轉移」，「還未度過最糟糕的情況」。

在少數幾個幸運的國家，樂觀情緒正在升溫，包括美國準備在夏令營時節和秋季新學年度展開前，為風險相對較低族群，也就是國、高中學生接種疫苗。根據美國疾病防治中心預測，美國新冠染疫死亡病例在6月5日將降至每周1500人，遠低於3月中的每周逾8000人死亡數。

另外在英國，本周稍早回報單日新冠死亡數為零，英國政府正準備為人們能夠擁抱、在酒吧和餐廳室內見面鋪路。在歐洲，包括德州衛生部長在內，也表示有望見到新冠染疫數降低。

然而，世界上許多地方的新冠疫情加劇，除了台灣近日新增數百病例，新加坡、越南本土病例也激增，印度新增病例更是連日破數十萬例，哥倫比亞、巴西和馬來西亞等國的疫情依然嚴峻。儘管疫情在已開發國家中下滑，但全球據回報每日仍新增超過60萬例新冠病例。

荷蘭研究組織Medicines Law & Policy主管霍恩（Ellen 't Hoen）表示，拜登政府提議豁免疫苗專利的做法是有前景的，但也無法解決立即的疫苗需求，「現在最重要是聚焦於危機最嚴重之處，或許加州青少年是否該接種疫苗現在不該是優先討論的議題」。

保障弱勢國家取得疫苗的新冠病毒疫苗全球取得機制（COVAX）迄今只配送出6000萬劑疫苗，尚不及美國已接種劑數的四分之一。獨立專家在檢討疫情因應的報告中建議對此檢討，並指出在世衛組織的疫苗加速計畫中，要確保全球能取得疫苗、藥物和其他補給品方面有其缺陷。

倫敦智庫Chatham House全民醫療衛生中心執行主任 Robert Yates表示，需要更多國際合作來修補效率低落和不公平的情況。「現在狀況不佳，疫苗應該被送往最需要的國家和年齡族群，卻沒有做到。」

國際衛生官員強調，如果病毒繼續變強、病毒變種風險提高、大流行病曠日持久，世界上每個人都會受衝擊。畢爾德說，現在應該聚焦於讓開發中國家的醫療人員免疫。

畢爾德表示：「只要這場疫情持續在世界部分地區像野火般擴散，我們就不安全。」

目前，一些富裕國家取得的疫苗已經超過他們所需，倡議人士表示應該要分享疫苗。根據北卡州杜克全球健康創新中心的資料，高所得國家已經購買約50億劑疫苗，中所得國家已取得約22億劑，而貧困地區只有2.7億劑。