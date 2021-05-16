英單日確診近2000例仍解禁 強生籲國人抱持謹慎戒心

英國新冠疫情漸見曙光，17將放寬家庭擁抱和室內聚會的禁令，首相強生敦促國人仍須抱持謹慎的戒心，因為過去一周之內，英國的感染率仍上升了8％。（歐新社）

英國 新冠疫情漸見曙光，17日將放寬家人擁抱和室內聚會的禁令，但過去一周之內，英國的感染率仍上升了8％，首相強生（Boris Johnson）16日敦促國人慶祝解禁仍須抱持謹慎的戒心。

強生在聲明中表示，印度變種新冠病毒株的出現，意味著英國好不容易恢復的自由應該謹慎地行使。然而，保守黨議員卻呼籲強生略過科學家的警告，由於新的變體病毒出現，科學家曾提出須延後放寬禁令的時間。

英國16日記錄到4起新冠病毒死亡和1926例確診，英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）也敦促人們在親密互動多多注意，並儘早接種疫苗 以防止新的印度變種毒株『像野火一樣』蔓延。英國政府的數據顯示，與上周相比確診數量增加8％。

英國17日將允許酒吧、餐廳等室內小型聚會，以及擁抱和出國旅行，為暌違一年多來的首道曙光。不過，預定於6月21日解除所有防疫禁令的規畫如今因變種病毒 的出現變得不確定，強生強調自己不認為需要變更時程，但「新的變種病毒可能嚴重干擾我們的進展」、還說「我們會不惜一切，維護大眾安全」。

英國衛生部表示，名為B1.617.2的變種病毒正開始在英格蘭西北部「加速擴散」，倫敦也有同樣現象，但範圍較小，當局正採取果決行動，遏止病毒蔓延。

衛生專家沃爾波特爵士（Sir Mark Walport）也提出警告，稱大流行正處於「危險時刻」，密切關注接下來幾周的數字是「極其重要的」。漢考克野堅持建議只有完全接種疫苗的人才能完全恢復在戶外的活動，同時儘管取消對出國的禁令，但他仍警告民眾不要出國旅行。