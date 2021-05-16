以巴衝突加劇 聯合國安理會商討暫無結論

聯合國祕書長古特瑞斯以「令人震驚」形容以巴衝突，呼籲雙方立即停止戰鬥，並警告這波衝突恐在中東地區掀起無法控制的安全與人道危機。歐新社

以色列 與巴勒斯坦軍事衝突持續一週，聯合國 安全理事會今天首度為此公開集會，獲邀出席的以巴代表相互指責。其他與會國代表雖譴責暴力，但對如何化解衝突暫無結論。

以巴上週起陷入多年來最嚴重衝突，國際社會化解危機的壓力加重。以色列16日對加薩走廊發動空襲造成數十名巴勒斯坦人死亡後，聯合國安理會在輪值主席國中國主導下集會商討局勢，20多名代表透過視訊輪番發言。

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聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）以「令人震驚」形容以巴衝突，呼籲雙方立即停止戰鬥，並警告這波衝突恐在中東地區掀起無法控制的安全與人道危機。

古特瑞斯期望以巴各退一步以利調停，但雙方代表絲毫未見軟化跡象，反而利用發言機會宣洩不滿。

巴勒斯坦外交部長馬里奇（Riyad al-Maliki）暗指美國 等國捍衛以色列防範巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）火箭攻擊的權利，使得以色列更加大膽，持續在巴勒斯坦人「睡夢中謀殺全家人」。

以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）隨後以「以色列用飛彈保護孩童，哈瑪斯卻用孩童保護飛彈」反駁馬里奇。

聯合國安理會15個成員國代表紛紛呼籲以巴雙方立即緩和緊張局勢，但到會議結束都沒有提出有助停火的具體做法。

美國總統拜登嘗試調停，15日分別與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）通話。美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）今天在安理會會議說，以巴如尋求停火，美國準備好提供援助並居中調解。

隨著以巴衝突惡化，聯合國安理會上週至少兩度私下集會商討對策。紐約時報報導，在以色列盟友美國反對下，安理會各方未能就公開聲明內容達成共識。

美方官員說，希望從美國、埃及與卡達前往衝突地區的調停者有機會化解危機。直到衝突愈演愈烈，聯合國安理會才把公開集會當成折衷辦法。

報導指出，聯合國安理會就以巴議題召開的會議時常沒有結論，且變成雙方支持陣營各表不滿的場合。但這些會議顯示，聯合國會員國普遍認為以色列作為占領勢力的諸多行動非法，使用致命武器過當，不符合比例原則。