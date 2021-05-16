疫苗奏效 歐洲多國解封在即

波蘭首都華沙居民15日在城堡廣場的餐廳戶外區用餐。15日是波蘭鬆綁防疫管制措施的首個周末，民眾無須在室外戴口罩。（歐新社）

歐洲一些國家近來新冠肺炎疫情好轉，已準備解封和放寬防疫 封鎖。路透與法新社報導，英國過去數月靠著成功的疫苗 接種計畫壓低新增病例數，近70%成人已接種第一劑疫苗，36%已接種兩劑。英格蘭將按計畫於17日進一步放寬防疫封鎖限制，屆時將允許酒吧、餐廳內用，以及擁抱和出國旅行。蘇格蘭也宣布，將依計畫於17日進一步解封，但大城格拉斯哥的變種病毒感染病例增多，將繼續實施限制措施。

英國將在6月14日決定是否完全解除防疫封鎖。目前定6月21日完全解封，屆時將不再要求戴口罩和保持社交距離。

法國總統馬克宏15日宣布，當局達成目標，在5月中前為2000萬人接種第一劑新冠疫苗，相當於三成人口。法國15日通報境內醫院加護病房收治的染疫重症病患降為4271人，連續第12天下降。

法國定19日起解除部分防疫限制，允許非必要商店和餐廳酒吧露天區域重新營業，是從去年10月底以來首次，博物館、電影院 和音樂廳暌違六周重新開放，並將全國宵禁起始時間從晚上7時延後到晚上9時。預定6月9日起允許餐館內用，如果感染率持續下降，將在6月底完全解除宵禁。

羅馬尼亞 慶典放寬限制

羅馬尼亞近來新增新冠確診病例數不斷減少，總理克楚14日晚間宣布解除宵禁等防疫措施，15日起，民眾夜間出行不再受限；所有商店恢復正常營業時間，餐廳、咖啡館和酒吧等營業時間為5時至24時；人員不密集的戶外場所不再強制要求戴口罩，但各類集市等除外。此外，從15日起，允許舉辦不超過500人參加的演出、慶典等活動，但參加者必須戴口罩且保持社交距離，同時須出示完成疫苗接種滿10天的證明或核酸檢測陰性報告。

波蘭加速施打疫苗，最近幾周新增病例和住院人數大降。當局從15日午夜起放寬防疫措施，允許餐館和酒吧露天區域開放內用，是七個月來首次放寬。29日起將進一步允許全國餐館內用。

土耳其每天新增病例較上月大減，而且已有1000多萬人、相當於1成3人口完成疫苗接種。土耳其內政部15日發布指令，17日起放寬防疫封鎖，允許民眾白天出門和城際旅行，但夜間和周末除非為了採買必需品，仍不得外出，餐館僅限外帶，商場將在周一到周五營業，運動俱樂部和電影院等場所仍關閉。