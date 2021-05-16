航空貨運新規7月上路 航空公司急覓嗅探犬

國際民航組織為打擊恐怖分子，在貨機貨物方面提出新規定，使航空公司和物流業者急覓嗅探犬。(Getty Images)

航空公司和物流業者正急覓嗅探犬，使能嗅出爆炸物的警犬（也稱為K9）需求大幅升溫，原因是國際民航組織（ICAO）為打擊恐怖分子，在貨機貨物方面提出新規定，專家示警，此舉可能拖累業者運輸貨品的腳步。

倫敦金融時報報導，優比速（UPS）等快遞巨擘表示，將7月新規定上路前做好準備。相較下，規模較小的空運和陸運業者可能會面臨較大挑戰。ICAO提出的新規定是貨機的國際航空貨物必須全面接受檢查。

當ICAO的新規定上路時，若業者缺乏嗅探犬或X光掃描設備，將迫使業者改以人力檢查貨物，可能導致貨品延後出貨。出口商和進口商也將考慮是否漲價，以支應檢查貨物的成本。

ICAO的新規定將在7月實施，這對美國 業者而言，是一個格外令人頭疼的問題，原因是這些業者離符合ICAO新規定的距離仍遠，且不確定將由哪個單位負責檢查貨物。

全球K9保護組織（GK9PG）執行長海爾表示，訓練和部署一隻嗅探犬，需要花上10萬美元和大約六到八周的時間，目前犬隻供應充足，但準備時間不足。國際航空貨運協會（TIACA）執行長貝克休斯則說，嗅探犬在搜查違禁物品方面的能力超強。

ICAO的新規定對供應鏈 帶來最新威脅，先前新冠肺炎疫情 和線上購物熱潮，已大幅推升國際貨運的需求。在許多客機停飛之際，消費者對商品的需求升溫，使航空貨運運能緊俏。