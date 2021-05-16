我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」

洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」

航空貨運新規7月上路 航空公司急覓嗅探犬

編譯王巧文／綜合外電
國際民航組織為打擊恐怖分子，在貨機貨物方面提出新規定，使航空公司和物流業者急覓嗅探犬。(Getty Images)
國際民航組織為打擊恐怖分子，在貨機貨物方面提出新規定，使航空公司和物流業者急覓嗅探犬。(Getty Images)

航空公司和物流業者正急覓嗅探犬，使能嗅出爆炸物的警犬（也稱為K9）需求大幅升溫，原因是國際民航組織（ICAO）為打擊恐怖分子，在貨機貨物方面提出新規定，專家示警，此舉可能拖累業者運輸貨品的腳步。

倫敦金融時報報導，優比速（UPS）等快遞巨擘表示，將7月新規定上路前做好準備。相較下，規模較小的空運和陸運業者可能會面臨較大挑戰。ICAO提出的新規定是貨機的國際航空貨物必須全面接受檢查。

當ICAO的新規定上路時，若業者缺乏嗅探犬或X光掃描設備，將迫使業者改以人力檢查貨物，可能導致貨品延後出貨。出口商和進口商也將考慮是否漲價，以支應檢查貨物的成本。

ICAO的新規定將在7月實施，這對美國業者而言，是一個格外令人頭疼的問題，原因是這些業者離符合ICAO新規定的距離仍遠，且不確定將由哪個單位負責檢查貨物。

全球K9保護組織（GK9PG）執行長海爾表示，訓練和部署一隻嗅探犬，需要花上10萬美元和大約六到八周的時間，目前犬隻供應充足，但準備時間不足。國際航空貨運協會（TIACA）執行長貝克休斯則說，嗅探犬在搜查違禁物品方面的能力超強。

ICAO的新規定對供應鏈帶來最新威脅，先前新冠肺炎疫情和線上購物熱潮，已大幅推升國際貨運的需求。在許多客機停飛之際，消費者對商品的需求升溫，使航空貨運運能緊俏。

美國 疫情 供應鏈

上一則

教宗示警以巴衝突恐陷死亡螺旋 籲各方冷靜

延伸閱讀

防疫設計 全日空研發機上洗手間用手肘開關門

防疫設計 全日空研發機上洗手間用手肘開關門
步槍協會破產聲請 德州聯邦法院駁回

步槍協會破產聲請 德州聯邦法院駁回
華航清零3個月 估衝擊2成貨運運能

華航清零3個月 估衝擊2成貨運運能
因疫退機票 參議員要求航空公司退現金

因疫退機票 參議員要求航空公司退現金

熱門新聞

塞席爾的新冠疫苗接種率全球最高，61.4%人口接種完畢，但過去一個月，新冠病例仍激增。（美聯社）

新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延

2021-05-15 11:57
輝瑞疫苗。(美聯社)

一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察

2021-05-10 10:02

獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免

2021-05-12 12:28
新冠疫情迫使汽車製造商在印度的工廠停工。 路透

印度疫情蝴蝶效應 一文看懂

2021-05-10 11:20
查理與哈利以及2019年剛出生的哈利之子亞契祖孫三代難得合影。美聯社

哈利怨查理不是好爸爸 意外揭露女王祕密

2021-05-14 12:26
一名17歲女子在都柏林的霍斯火車轉乘站跌落月台與火車間的空隙。 圖／每日星報

惡男假裝吐口水使絆子 妙齡女跌落火車底

2021-05-10 08:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
安卓手機5大優點 資深果粉認了：這些功能比iPhone更好

安卓手機5大優點 資深果粉認了：這些功能比iPhone更好
裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了

裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了
「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光

「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光
BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾

BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾
洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」

洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」