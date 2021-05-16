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教宗示警以巴衝突恐陷死亡螺旋 籲各方冷靜

中央社梵蒂岡16日綜合外電報導
天主教教宗方濟各16日在梵蒂岡使徒宮窗邊的周日講話中，指以色列與巴勒斯坦的暴力情勢造成無辜性命逝去，這種情況「恐怖且令人無法接受」。(美聯社)
天主教教宗方濟各16日在梵蒂岡使徒宮窗邊的周日講話中，指以色列與巴勒斯坦的暴力情勢造成無辜性命逝去，這種情況「恐怖且令人無法接受」。(美聯社)

天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天表示，以色列與巴勒斯坦的暴力情勢造成無辜性命逝去，這種情況「恐怖且令人無法接受」，他並警告最近這波衝突還可能惡化。

法新社報導，方濟各今天進行天皇后喜樂經（Regina Caeli）祈禱後說：「近日加薩走廊（Gaza Strip）與以色列的武裝暴力衝突正熾，且有落入死亡與毀滅螺旋的風險。」

84歲的方濟各表示：「許多人受了傷，諸多無辜人民死亡，其中也包括孩童，這種情況恐怖且令人無法接受。」

「我自問：仇恨與報復將通往何處？我們真心認為摧毀彼此將建立和平嗎？」

方濟各今天在聖伯多祿廣場（Saint Peter's Square）對信眾講話前，另於上午主持彌撒祈禱緬甸和平。期間他再度呼籲緬甸停止流血衝突，並敦促緬甸人民勿失去希望。緬甸平民現正遭受軍政府暴力鎮壓。

方濟各經常在梵蒂岡使徒宮（Apostolic Palace）窗邊的周日講話中談論時事，今天他也呼籲中東地區冷靜下來。

方濟各說：「我呼籲（各方）冷靜，並懇請該負責者停止操弄干戈、步上和平之道。國際社會亦應協助。」

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