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強生挺醫護淪空話 英國國民保健署面臨內爆危機

中央社倫敦16日綜合外電報導
疫情帶給英國國民保健署龐大壓力，首相強生政府卻只承諾加薪1%，大量醫護人員身心俱疲有意出走。(美聯社)
疫情帶給英國國民保健署龐大壓力，首相強生政府卻只承諾加薪1%，大量醫護人員身心俱疲有意出走。(美聯社)

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）帶給英國國民保健署（NHS）龐大壓力，首相強生政府卻只承諾加薪1%。現在大量醫護人員身心俱疲有意出走，NHS面臨內爆的危險。

法新社報導，強生（Boris Johnson）去年4月曾感謝救他性命的醫護人員，讓他在染疫入住加護病房數天後康復。當時他在電視上發表感性演說，承諾會提供所有必要資金給國營的NHS。

但12個月過去，前線醫護人員說強生的承諾像空話，他們覺得自己被「背叛了」。專家更警告，缺乏投資的NHS即將內爆。

NHS備受英國人珍惜，資金由納稅人負擔，提供免費醫護服務。但在這場全球衛生危機降臨前，NHS早已壓力過重。

公共服務業總工會（Unison）護理師部門負責人塔克伍德（Stuart Tuckwood）說：「NHS剛度過最艱難的冬天。我們在延誤治療等所有指標上都沒達標。」

當時英國醫院必須對抗兩波嚴重COVID-19疫情，人力吃緊、能量瀕臨極限。塔克伍德告訴法新社，醫護人員身心俱疲，「而政府表明會做的只是幫NHS工作人員調薪1%，（我們）感覺上像被大大背叛了」。

上述加薪提議引發眾怒。1948年設立NHS的如今主要反對黨工黨（Labour Party）呼籲調高加薪幅度；流行樂巨星杜娃黎波（Dua Lipa）也在本週的全英音樂獎（Brit Awards）頒獎典禮上呼籲，應該幫前線人員「公平加薪」。

英國護理師普遍被認為薪資偏低，輔助人員和其他員工賺的甚至更少，許多人生活在貧窮線以下。

護理人員工會「皇家護理學院」（Royal College of Nursing）希望加薪12.5%。公共服務業總工會則要求今年一次支付每人2000英鎊（新台幣約7萬9000元）的津貼。

另外，英國醫學會（British Medical Association）調查2100名醫護人員後發現，1/5的人因為COVID-19疫情帶給他們壓力和疲乏，打算離開NHS轉換跑道。

英國自疫情爆發以來，已有超過12萬7000人在確診後病故，死亡人數排名全球前幾名。

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