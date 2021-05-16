英國人看錯哈利 錯怪梅根 她只是他脫離皇室最好藉口？
英國哈利王子與皇室急速惡化的關係中，他的妻子、來自美國又離過一次婚的梅根，總被英國媒體與民眾描繪成罪魁禍首，認為哈利在碰上她之前，只是一個喜歡自在享樂、也甘於自己非王儲地位的王子，可是在與梅根結婚後，突然要脫離皇室、到美國尋找自由，還三番兩次公開重話批評以往在皇室的生活，彷彿從小已經在苦熬、終於忍無可忍。部分英國民眾與媒體懷疑，是梅根在背後挑唆，才讓他愈來愈厭棄自己之前的生活。
就在英國上下幾乎把梅根視為「公敵」的同時，向來修理她與哈利不手軟的英國「每日郵報」刊出一篇專欄，作者莎拉凡恩力排眾議，堅稱這事情不能都怪梅根，真正露出本性的反而是哈利，英國民眾只是無法接受，才刻意拉梅根來當箭靶，事實上兩人並沒有誰洗腦誰，在脫離皇室、批評皇室上，他們要負的責任一樣多。
莎拉認為，英國人民只是打從心底無法接受現在這樣的哈利，才是他真正的面貌，在他們眼中，他一直是當年那個在黛安娜的喪禮上看來落寞、可憐，年幼即失去母親的小男孩，殊不知小男孩早就已經長大成為男人，想法也不一定還會跟當年一樣，哈利始終很重視他的自由，很不想被壓抑，但在皇室內的生活就只能按著別人給的劇本走，他深覺喘不過氣，這並非打著美式自主作風的梅根出現時，他才突然開了竅，他早就渴望脫離皇室控制，或許因此特別被梅根吸引。
這篇專文還表示，哈利有可能很清楚知道梅根是他得以脫離皇室的關鍵，潛意識中心知肚明，梅根絕對無法忍受英國皇室的生活，必然會鬧出走，自己剛好可以為了保護妻子而同進退，梅根是他最好的藉口。
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