墨西哥發現新種恐龍 研判能發低頻聲音善於交流

墨西哥國家人類學與歷史研究所的古生物學家在研究一種恐龍的新物種，這頭龍估計死於約7200萬年前。（路透）

墨西哥 古生物學者拉米雷斯（Angel Alejandro Ramirez）今天表示，當地研究員發現的一個新恐龍 品種，據信「很健談」，會像大象一樣利用低頻聲音彼此交流。

研究樣本被命名為「加羅氏字冠龍」（Tlatolophus galorum），由墨西哥原住民語中的tlahtolli和希臘語中的lophus結合而成，意思分別是「字」和「冠」。

這頭龍估計死於約7200萬年前，發現地點在現今墨西哥北部的科阿韋拉州（Coahuila）。

法新社報導，古生物學者們先是發現尾巴，接著找到大部分頭骨，以及股骨、肩骨等遺骸。頭骨長達1.32 公尺，呈冠形中空。

拉米雷斯說：「我們正在計算（恐龍）尺寸，長度可能介於8公尺到12公尺之間，因為光是尾巴就大約有6 公尺長。」

「我們認為，這些恐龍很會表達，牠們甚至可以製造及感知低頻聲音，就像大象一樣，能傳播到數公里之外，而人類聽不見這個範圍的聲音頻率。」

墨西哥國家人類學和歷史學協會（INAH）昨天發表這項新發現時表示，這些「和善但很愛說話」的恐龍或許也有能力發出很大的聲音來嚇跑掠食者。

墨西哥研究員們判斷，加羅氏字冠龍的頭冠應該是紅色。拉米雷斯說：「我們認為，這些恐龍就像現代的鳥能分辨顏色，所以頭冠等構造可能很鮮豔，或許一片大紅，或許很繽紛，還有斑點。」（譯者：曾依璇/核稿：劉淑琴）1100515