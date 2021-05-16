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以色列空襲加薩 巴勒斯坦1家10死 現場僅5月嬰倖存

中央社巴勒斯坦自治區加薩市15日綜合外電報導
加薩走廊西部地區一個大家族有10名成員15日清晨在以色列的空襲行動中喪生，現場僅一名5月大嬰兒倖存。（Getty Images）
加薩走廊西部地區一個大家族有10名成員15日清晨在以色列的空襲行動中喪生，現場僅一名5月大嬰兒倖存。（Getty Images）

巴勒斯坦醫護人員15日表示，加薩走廊（Gaza Strip）西部地區一個大家族有10名成員15日清晨在以色列的空襲行動中喪生，現場僅一名5月大嬰兒倖存。

法新社報導，醫護消息人士指出，以色列空襲後，夏提（Shati）難民營一棟3層樓高建築應聲崩塌，8名孩童和2名婦女當場喪命。

以色列戰機擊中加薩地區（Gaza）多個目標，巴勒斯坦人則朝以南輪番發射火箭。以色列軍方指出，巴人發射的火箭有部分飛不遠，落入加薩境內。 4名罹難孩童的父親哈狄迪（Muhammad al-Hadidi）在加薩市（Gaza City）希法醫院（Shifa hospital）外表示，他要讓「這個不公的世界看見這些罪行」。

哈狄迪表示，他的孩子們「原本平安地待在家裡，沒有攜帶武器，也沒有發射火箭」。他說，這些孩子們罹難時，「身上還穿著伊斯蘭教開齋節（Eid al-Fitr）的衣服」。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，在母親、4名手足、阿姨和4名表親喪命後，現場僅5個月大的歐瑪．哈狄迪（Omar Al-Hadidi）倖存。

負責治療歐瑪的醫師表示：「他的情況很糟，大腿骨骨折，全身都是瘀青，所幸初步檢查後他的傷勢穩定。」

以色列軍方同時指出，已攻擊「數名位於加薩走廊北部夏提難民營公寓的哈瑪斯恐怖組織高層官員，該公寓被用作恐怖分子基礎設施」。

路透社引述衛生官員說法指出，加薩地區10日爆發戰事以來，迄今造成148人喪命，包括41名孩童；以色列則通報10人喪生，包括2名孩童。

以色列軍方今天表示，哈瑪斯、伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）和其他武裝組織10日迄今已從加薩發射逾2300枚火箭，約1000枚被飛彈防禦攔截，380枚落入加薩走廊。

以色列已對人口密集的加薩走廊發動逾1000起空襲和砲襲，表示他們這些攻擊是鎖定哈瑪斯和其他武裝目標。

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