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日本專家建議：要辦東奧 現在就該封城

中央社／東京16日綜合外電報導
日本福井大學醫學院附設醫院感染控制科教授岩崎博道談到東京奧運時說，「要安全舉辦的話，只能進行首都圈封城，要展現效果只有現在（封城）」。美聯社
日本福井大學醫學院附設醫院感染控制科教授岩崎博道談到東京奧運時說，「要安全舉辦的話，只能進行首都圈封城，要展現效果只有現在（封城）」。美聯社

就在第4波疫情持續侵襲下，日本福井大學醫學院附設醫院感染控制科教授岩崎博道談到東京奧運時說，「要安全舉辦的話，只能進行首都圈封城，要展現效果只有現在（封城）」。

東京奧運預定於7月23日開幕，距今只剩兩個多月，但東京都及日本境內多地2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情未見趨緩，使得日本國內外要求停辦東奧的聲音愈來愈大。

日本首都圈包括東京都、神奈川縣、埼玉縣及千葉縣，目前只有東京都屬「緊急事態宣言」對象地區，但4都縣每天新增確診病例數仍居高不下。

日本福井新聞報導，岩崎昨天在福井縣越前市演講談到東奧時說，只要想辦東奧大概就能辦，但目前還看不出來具體上要如何舉辦。

他認為，如果能在經濟支援下將首都圈進行封城，讓8成居民無法外出，「兩週後新增確診病例就能做到接近清零，真要辦（東奧）大概只有這個辦法」。

岩崎會後受訪談到封城目的時說，為了能因應參加東奧選手屆時確診陽性的情況，有必要改善目前醫療量能吃緊的現狀。

他認為，要安全舉辦東奧的標準，「大概就是鄰近東京的地區新增確診病例，一天不到百例」；而要達到這個標準，大概需要花兩個月左右的時間。

日本首相菅義偉14日曾在記者會上說，在徹底做好防疫對策的情況下，仍有可能實現一場保護國民生命與健康、安心且安全的東奧大會。

不過，反對舉辦東奧的聲音未見消弭，日本律師聯合會前會長宇都宮健兒日前在連署網站Change.org發起「停辦東京奧運」連署，截至今天中午12時，已獲逾36 萬5000人響應。宇都宮日前已向東京都政府等單位提出停辦請願書。

日本企業界重量級人士、電商龍頭樂天集團（Rakuten）會長兼社長三木谷浩史，14日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪談到在疫情下舉辦東京奧運時說，風險太大，「簡直是自殺」。

他說，「要把全世界的人都聚集在一起舉行國際性大型活動很危險，風險太大了，我反對今年舉辦」。

東京奧運 日本 封城

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