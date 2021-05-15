我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC開放口罩令 白宮也狀況外「非拜登決定」

南加慈母照顧癱兒 34年不離不棄

聲援巴勒斯坦 歐美多城數萬人遊行

中央社／倫敦15日綜合外電報導
加拿大多倫多15日出現聲援巴勒斯坦的集會。（Getty Images）
加拿大多倫多15日出現聲援巴勒斯坦的集會。（Getty Images）

以色列和加薩走廊（Gaza）武裝分子爆發數十年來最暴力的衝突之際，數以萬計示威群眾今天走上倫敦、柏林、馬德里與巴黎等歐洲城市街頭，以行動展現對巴勒斯坦人的支持。

英國各地有多場遊行，其中在倫敦的集會，數千示威者高舉寫有「停止轟炸加薩」的標語，高喊「解放巴勒斯坦」口號，聚集在海德公園（Hyde Park）大理石拱門（Marble Arch）附近，朝以色列大使館遊行前進。

大批民眾散布在以色列大使館所在的肯辛頓大街（Kensington High Street），主辦單位宣稱倫敦有多達15萬人參與遊行，但警方表示無法證實遊行人數。

英國倫敦15日出現聲援巴勒斯坦的集會。（美聯社）
英國倫敦15日出現聲援巴勒斯坦的集會。（美聯社）

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）發言人表示：「群眾大範圍散布，因此很難計算人數。」

巴勒斯坦大使扎馬洛特（Husam Zomlot）告訴示威者：「這次不一樣了，這次我們不會再被否認了，我們團結在一起，我們受夠了壓迫。」

61歲會計師梅克波斯（Simon Makepace）告訴法新社，他加入示威，是因為「全世界都該對此做點事，包括這個國家」。他不滿地說，美國不公平地支持以色列，美國應該「調停，阻止現在的狀況」。

50歲的科學家白曼（Azadeh Pyman）則說，她是從父母親和祖父母那裏得知巴勒斯坦人的志業，「我想這志業會一代傳一代，直到巴勒斯坦自由為止」。

北美各地，包括波士頓、華盛頓、蒙特婁、密西根州迪爾伯恩（Dearborn）等城市，都有類似的聲援遊行。紐約布魯克林灣脊區（Bay Ridge）也有數百人走上街頭，高呼「自由的巴勒斯坦」口號，並高舉「加薩自由」、「結束以色列種族隔離」等標語。

西班牙馬德里則有約2500人聚集市中心的太陽門廣場（Puerta del Sol），高喊「這不是戰爭，這是種族滅絕」。

37歲的巴勒斯坦裔謝赫－阿里（Amira Sheikh-Ali ）表示：「他們是在屠殺我們。」「我們身處21世紀中災難日（Nakba）時的處境。」巴勒斯坦人以Nakba這個字，形容1948年以色列建國後他們被趕出家園的日子。

25歲的摩洛哥裔護理師阿布蘇西恩（Ikhlass Abousousiane）則說：「我們想請西班牙與歐洲當局別和以色列勾結，因為他們的悶不吭聲，讓他們沆瀣一氣。」

德國柏林、法蘭克福、萊比錫（Leipzig）、漢堡（Hamburg）等城市也有數千人響應遊行，在許多土耳其與阿拉伯裔居住的柏林南區勞庫林（Neukoelln），有3場遊行獲准進行，示威者高喊「杯葛以色列」口號，並朝員警丟擲石頭與瓶罐，數人因此被捕。

法國巴黎15日出現聲援巴勒斯坦的集會。（美聯社）
法國巴黎15日出現聲援巴勒斯坦的集會。（美聯社）

以色列 遊行 倫敦

上一則

以國炸毀美聯社大樓後 拜登忍不住了 再度打電話給他

延伸閱讀

談以巴衝突 王毅：根本出路在落實「兩國方案」

談以巴衝突 王毅：根本出路在落實「兩國方案」
以國炸毀美聯社大樓後 拜登忍不住了 再度打電話給他

以國炸毀美聯社大樓後 拜登忍不住了 再度打電話給他

以色列總理：罪不在我 攻擊加薩 需要多久就持續多久

以色列總理：罪不在我 攻擊加薩 需要多久就持續多久
140死之後 拜登與巴勒斯坦領袖首通話 促加蕯走廊停射火箭

140死之後 拜登與巴勒斯坦領袖首通話 促加蕯走廊停射火箭

熱門新聞

梅琳達對於比爾蓋茲和艾普斯坦過從甚密十分不滿。路透

比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?

2021-05-08 11:18
塞席爾的新冠疫苗接種率全球最高，61.4%人口接種完畢，但過去一個月，新冠病例仍激增。（美聯社）

新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延

2021-05-15 11:57
輝瑞疫苗。(美聯社)

一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察

2021-05-10 10:02

獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免

2021-05-12 12:28
新冠疫情迫使汽車製造商在印度的工廠停工。 路透

印度疫情蝴蝶效應 一文看懂

2021-05-10 11:20
查理與哈利以及2019年剛出生的哈利之子亞契祖孫三代難得合影。美聯社

哈利怨查理不是好爸爸 意外揭露女王祕密

2021-05-14 12:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延

新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延
挺川者收買女間諜用美人計 誘反川官員掉陷阱

挺川者收買女間諜用美人計 誘反川官員掉陷阱
紐時：平易近人的拜登背後 性急易怒、極重細節

紐時：平易近人的拜登背後 性急易怒、極重細節
美國房價是否會大漲？

美國房價是否會大漲？
劉德華曾遭周潤發痛罵「你算什麼東西」

劉德華曾遭周潤發痛罵「你算什麼東西」