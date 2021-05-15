聲援巴勒斯坦 歐美多城數萬人遊行

加拿大多倫多15日出現聲援巴勒斯坦的集會。（Getty Images）

以色列 和加薩走廊（Gaza）武裝分子爆發數十年來最暴力的衝突之際，數以萬計示威群眾今天走上倫敦 、柏林、馬德里與巴黎等歐洲城市街頭，以行動展現對巴勒斯坦人的支持。

英國各地有多場遊行 ，其中在倫敦的集會，數千示威者高舉寫有「停止轟炸加薩」的標語，高喊「解放巴勒斯坦」口號，聚集在海德公園（Hyde Park）大理石拱門（Marble Arch）附近，朝以色列大使館遊行前進。

大批民眾散布在以色列大使館所在的肯辛頓大街（Kensington High Street），主辦單位宣稱倫敦有多達15萬人參與遊行，但警方表示無法證實遊行人數。

英國倫敦15日出現聲援巴勒斯坦的集會。（美聯社）

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）發言人表示：「群眾大範圍散布，因此很難計算人數。」

巴勒斯坦大使扎馬洛特（Husam Zomlot）告訴示威者：「這次不一樣了，這次我們不會再被否認了，我們團結在一起，我們受夠了壓迫。」

61歲會計師梅克波斯（Simon Makepace）告訴法新社，他加入示威，是因為「全世界都該對此做點事，包括這個國家」。他不滿地說，美國不公平地支持以色列，美國應該「調停，阻止現在的狀況」。

50歲的科學家白曼（Azadeh Pyman）則說，她是從父母親和祖父母那裏得知巴勒斯坦人的志業，「我想這志業會一代傳一代，直到巴勒斯坦自由為止」。

北美各地，包括波士頓、華盛頓、蒙特婁、密西根州迪爾伯恩（Dearborn）等城市，都有類似的聲援遊行。紐約布魯克林灣脊區（Bay Ridge）也有數百人走上街頭，高呼「自由的巴勒斯坦」口號，並高舉「加薩自由」、「結束以色列種族隔離」等標語。

西班牙馬德里則有約2500人聚集市中心的太陽門廣場（Puerta del Sol），高喊「這不是戰爭，這是種族滅絕」。

37歲的巴勒斯坦裔謝赫－阿里（Amira Sheikh-Ali ）表示：「他們是在屠殺我們。」「我們身處21世紀中災難日（Nakba）時的處境。」巴勒斯坦人以Nakba這個字，形容1948年以色列建國後他們被趕出家園的日子。

25歲的摩洛哥裔護理師阿布蘇西恩（Ikhlass Abousousiane）則說：「我們想請西班牙與歐洲當局別和以色列勾結，因為他們的悶不吭聲，讓他們沆瀣一氣。」

德國柏林、法蘭克福、萊比錫（Leipzig）、漢堡（Hamburg）等城市也有數千人響應遊行，在許多土耳其與阿拉伯裔居住的柏林南區勞庫林（Neukoelln），有3場遊行獲准進行，示威者高喊「杯葛以色列」口號，並朝員警丟擲石頭與瓶罐，數人因此被捕。