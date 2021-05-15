歐洲議會將討論疫苗專利讓渡 預料引發兩極反應

美國 支持2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗 專利讓渡引起國際關注，歐洲在德國強烈反對下，歐洲聯盟執委會態度保留，歐洲議會5月19日將展開討論，預料引發兩極反應。

美國拜登政府5日一改原本反對立場，表態支持一項在世界貿易組織（WTO）裡關於讓渡COVID-19疫苗專利的提案，在國內外引發極高關注。德國對此表態強烈反對，歐盟 態度保留，而英國、日本、瑞士等國也表達不情願讓渡專利的態度。

根據歐洲議會最新發布議程，5月19日將討論關於放棄COVID-19疫苗專利權議題，探討歐盟在此議題的定位，預料將引發兩極反應。

今年2月部分歐洲議會議員呼籲歐盟執委會在WTO支持放棄COVID-19疫苗專利，比利時籍的歐洲議員馮安蘭（Kathleen Van Brempt）當時表示，歐盟應著重與合作夥伴國家進行建設性對話，提高全球能獲得治療的機會。

不過，德國總理梅克爾（Angela Merkel）5月8日反駁美國的提議，直言「不相信放棄專利能讓更多人獲得疫苗」，況且「專利權有助於企業創新」。

另歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）當日也指出：「不認為美國倡議讓渡專利是短期內的特效藥。」

由印度及南非在2020年向WTO提出放棄疫苗專利提案，一旦通過，各國自行生產特定廠牌疫苗就不用擔心被制裁或因貿易侵權被告上WTO；但專利讓渡提案需WTO 全體成員一致同意才能通過，難度相當高。

「疫苗外交」已成為地緣政治的一項工具，在中國向外提供國產疫苗的競爭下，美國倡導放棄疫苗專利已先取得慈善大國形象，歐盟若不放棄疫苗專利，如何在援助開發中國家上得分，得有其它積極行動。