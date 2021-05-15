日媒民調：菅義偉內閣支持率創新低 逾6成民眾不滿防疫

日本首相菅義偉。美聯社

日本 時事通信社今天公布最新民調 ，首相菅義偉 內閣支持率持續下滑到32.2%的新低點，不支持率也上升到44.6%的新高點，且有逾6成受訪者未給予日本政府防疫作為正面評價。

時事通信社本月7日到10日進行民調顯示，菅義偉內閣支持率較4月下滑4.4個百分點，來到32.2%的上任以來新低點；不支持率較4月上升6.9個百分點，同樣來到44.6%的上任後新高點，且不支持率已連續5個月高於支持率。

日本政府本月7日宣布延長「緊急事態宣言」，並追加納入愛知縣及福岡縣，擴及6都府縣。由於日本境內疫情遲遲無法平息，研判是造成內閣支持率下滑的主因。

菅義偉內閣在此之前出現的最低支持率，是今年一月日本政府二度發布「緊急事態宣言」後的34.2%。

對日本政府防疫作為，未給予正面評價的受訪者高達64.6%，較4月民調增加11.6個百分點；給予正面評價的受訪者減少8.9個百分點，只剩17.6%。

相較美國等先進國家，日本疫苗接種速度明顯緩慢，合計超過7成受訪者感到十分不滿及稍微不滿。

這項民調是針對日本境內18歲以上2000名男女，以個別面訪方式進行，受訪率約65.3%。