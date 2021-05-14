評／「以強巴弱」局面下 「全面戰爭」可能性低 　　

以色列15日持續攻擊加蕯走廊。(Getty Images)

以色列 14日揚言「地面進攻」加蕯 地帶，儘管隨後予以否認，但無疑令持續多日的巴以局勢再度昇級，引發國際社會對「全面戰爭」的擔憂。中東問題專家、中國 國際問題研究院研究員董漫遠指出，在「以強巴弱」的局面下，「全面戰爭」可能性極低。

•多重因素「引爆」衝突

董漫遠梳理道，此次巴以衝突由三方面因素「引爆」。

一是，以色列方面繼續強占定居點，霸占巴勒斯坦人的土地。

二是，以色列政府拒絕東耶路撒冷的巴勒斯坦民眾參加擬於本月舉行的巴勒斯坦大選。

三是，伊斯蘭齋月期間，以色列軍警阻攔巴勒斯坦民眾去往阿克薩清真寺履行穆斯林宗教義務。

「為了表達對東耶巴勒斯坦民眾的支持，哈瑪斯（巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動）向以色列境內發射火箭彈，從而招致以色列大規模報復。」至於巴以衝突的深層原因，董漫遠指出，仍在於雙方針對聖城耶路撒冷的歸屬之爭，以及圍繞巴勒斯坦要求建立一個以東耶路撒冷為首都的完全擁有主權的巴勒斯坦國的鬥爭。

董漫遠認為，造成巴勒斯坦土地不斷被侵占的原因，一方面在於歷屆美國 政府對以色列的一味偏袒與「撐腰」，另一方面則是巴勒斯坦在爭取合法權益的鬥爭中出現分派，一派為主張和平談判的巴勒斯坦解放組織主流派，另一派為主張伊斯蘭聖戰的哈瑪斯，無法形成合力，使得巴勒斯坦人民的鬥爭充滿了曲折和坎坷。

•「全面戰爭」可能性極低

以色列國防軍14日威脅宣稱「地面進攻」加蕯地帶引發國際社會對「全面戰爭」的擔憂。董漫遠對此判斷稱，全面開戰可能性極低。「原因在於現在整個戰場的節奏和主動權，由以色列方面掌控。」

董漫遠指出，哈瑪斯的軍事實力遠遠不及以色列，祗有以色列具有結束這場衝突的掌控權。「現在之所以還沒有結束，是因為以色列還沒有達到對哈瑪斯進行報復的政治目的和軍事目的。」

在不到兩年的時間內，以色列舉行了四次大選，而以總理內唐亞胡四次組閣均宣告失敗。董漫遠說，出於政治目的，沉重打擊哈瑪斯有利於內唐亞胡獲得更多民眾選票，從而有望在第五次選舉中翻盤並組閣成功。

此外，此次衝突還展現出哈瑪斯火箭彈能力大大提升，對以色列造成的損失大於2014年加蕯戰爭。「哈瑪斯對以色列構成的威脅上昇了，所以要通過這次行動重創哈瑪斯的軍事能力。」董漫遠說。

董漫遠表示，以色列此次的作戰目標就是盡可能「定點清除」哈瑪斯的火箭彈研製工廠設施、火箭彈技工團隊和高級軍事指揮團隊，通過狂轟濫炸以削弱哈瑪斯軍事實力。「我認為事態還會有一定程度的升級，因為以色列上述作戰目標還沒有達到。」

•國際社會斡旋值得關注

以巴衝突昇級引發國際社會嚴重關切。聯合國秘書長古特雷斯呼籲巴以雙方立即停止衝突，聯合國安理會將於16日舉行公開會討論巴以衝突。中國、美國、俄羅斯、法國等也紛紛表態，呼籲恢復和平。

有哪些因素會左右當前局面？升級後的巴以衝突將如何收場？董漫遠認為，一個重要因素在於把握戰場主動權的以色列，「若以色列認為達到作戰目的了便會收手」。同時，也要對國際社會的停火斡旋努力給予關注。

現在整個國際社會都希望以巴局勢降溫，避免更多無辜百姓遭到傷害。「這種情況下會對以色列形成道義壓力，也會對哈瑪斯下一步的決心形成影響。」董漫遠還指出，更重要的是這次衝突會引發國際社會對巴勒斯坦問題的進一步關注。「關注的過程就會使美國多年來對以色列偏袒、搞雙重標準的面目被國際社會所揭露，同時也對美國構成了道義壓力。」董漫遠說，「我相信經過國際社會的斡旋努力，最終是會奏效的。」