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土耳其疫情好轉 厄多安：6月起恢復「受控下的常態」

中央社台北14日電
土耳其新冠肺炎確診病例數較高峰時顯著降低，總統厄多安今天表示，6月起將恢復「受控下的常態」。圖為伊斯坦堡街頭。(美聯社)
土耳其新冠肺炎確診病例數較高峰時顯著降低，總統厄多安今天表示，6月起將恢復「受控下的常態」。圖為伊斯坦堡街頭。(美聯社)

土耳其新冠肺炎確診病例數較高峰時顯著降低，總統厄多安今天表示，6月起將恢復「受控下的常態」。他昨天曾暗示，伊斯蘭教開齋節假期結束後，下週可望逐步解除宵禁

土耳其自4月29日晚間起展開為期17天半防疫宵禁，這項措施將於17日清晨5時結束，期間涵蓋昨天開始的開齋節3天假期。

「每日晨報」（Daily Sabah）報導，厄多安（Recep Tayyip Erdogan）今天與執政的正義發展黨（AKP）幹部進行視訊會議時表示，17日將會公布「受控下的常態」相關細節。

根據衛生部公布的1到7日分省疫情趨勢圖，81省中有80個省確診病例數下降，不過仍有70個省屬高風險或非常高風險等級。第一大城伊斯坦堡上週每10萬人口週確診數達359.99例，首都安卡拉為247.68例。

衛生部昨晚通報新增1萬1534起俗稱新冠肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例、238例病歿；累計508萬3996例確診、4萬4059例病故。單日確診和死亡數已自4月中、下旬最高峰時的逾6萬3000例、近400死顯著降低。

土耳其持續進行大規模疫苗接種工作，截至目前，逾8300萬人口中有超過1477萬人已經施打第一劑，超過1072萬人完成兩劑接種。

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