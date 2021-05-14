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印度第二波疫情觸頂在望 離結束仍有段長路

中央社孟買14日綜合外電報導
圖為在印度孟買一名護理人員替一名男子注射新冠疫苗。美聯社
圖為在印度孟買一名護理人員替一名男子注射新冠疫苗。美聯社

印度過去2週的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）染疫數據透露的跡象，全都顯示當地爆發的第二波疫情可能已觸頂，或將在未來幾天內觸頂；但距離這波疫情告終，恐怕仍有一段長路。

「印度快報」（The Indian Express）報導，印度單日新增確診6日達到41萬4000例高峰後，過去一週已大幅下降。印度衛生部昨天通報的過去24小時確診來到36萬2727例。

儘管這並非首次現象，例如4月30日單日確診首度跨過40萬例門後，接下來幾天降低，隨後卻又再度攀升。

但這回不同的是，調整每日波動後的7天平均新增確診數，也出現第二波疫情爆發以來首度開始減少。印度7天平均新增確診數8日達到39萬1000例高峰，到了12 日已下滑至37萬5000例。

報導指出，單看印度平均單日新增確診數連5天減少，或許不足以確定趨勢；但有其他數據也顯示疫情降溫。

例如一度占印度單日新增確診病例6成多的馬哈拉什特拉省（Maharashtra），目前疫情無疑呈現下降趨勢。這個省自從3週前通報單日染疫達6萬8631人、創最高紀錄後，接下來兩週數據徘徊在5、6萬，現在更已落到4萬多。

路透社報導，美國密西根大學（University of Michigan）流行病學教授穆克吉（Bhramar Mukherjee）也在推特發文指出，多數預測模式皆顯示，印度第二波疫情將在本週達到頂峰，且印度可能正在出現降溫趨勢的跡象。

不過，印度昨天通報單日染疫病歿4120人，連續第2天在4000例以上。由於新增染疫人數下降，加上疫苗亟缺，印度當局已將英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）的兩劑式疫苗施打間隔最多延長到16週。

穆克吉提醒，印度每天增加的確診病患數量，仍多到足令醫院不堪負荷，因此目前印度疫情的「關鍵字是謹慎樂觀」。

在人口超過2億4000萬、居印度各省之冠的北方省（Uttar Pradesh），鄉間患者得不到適當治療的情況格外嚴重。電視播出的畫面可見，在鄉間醫院，民眾因家人染疫不治哭泣，或臨時住在病房內以照料患者。

印度 疫情 疫苗

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