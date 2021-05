長年關注泰國 王室動態的英國 記者馬歇爾在臉書 (Facebook)和推特(Twitter)爆料,多位消息人士表示,68歲的泰國國王瓦吉拉隆功幾天前因「呼吸道問題」送往曼谷醫院治療,後來因病況惡化轉往曼谷西里拉醫院加護病房救治。

馬歇爾14日推文說,目前尚無跡象顯示泰王病況危急生命,且呼吸道問題可能和新冠肺炎無關,也不清楚瓦吉拉隆功現況如何。

Despite the rumours, right now there is no sign the king’s illness is life-threatening. He has respiratory problems, probably not covid-related, and was in the ICU at Siriraj. Can’t confirm any of the wilder rumours #ข่าวลือ