地面部隊進入加薩？以色列國防軍「澄清」：目前沒有

以色列 與巴勒斯坦衝突近日惡化到地面衝突接近一觸即發,以國軍方稍早更稱「地面部隊進入加薩」,後來卻又發聲明澄清,指「加薩走廊內目前沒有以色列國防軍地面部隊,以色列國防軍陸空部隊正執行攻擊加薩地帶內的目標」。

華爾街 日報以巴通訊者記者舒華茲(Felicia Schwartz)指出,「加薩內有地面部隊」的說法一開始來自以國國防軍國際發言人康里克斯(Jonathan Conricus)直接面告。康里克斯2小時後撤回發言,並改稱地面部隊正在攻擊加薩(但不是從內部)。

以色列時報軍事記者葛羅斯(Judah Ari Gross)稍早發推文表示,以國國防軍似乎故意誤導外國記者,可能是部分部隊剛好越過邊界,技術上進入加薩,但不是發動地面入侵。

The IDF seems to be willfully misleading foreign press about tonight's assault on northern Gaza, making it seem as though it launched a ground invasion into Gaza.



It seems that some IDF troops entered just beyond the border, so technically inside Gaza. But not a ground invasion.