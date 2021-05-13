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白宮官員：美台交往基於美台非官方關係利益

美國反對 安理會14日開不成以巴問題視訊會議

中央社紐約13日綜合外電報導
以色列和巴勒斯坦激進分子的暴力衝突惡化。(美聯社)
以色列和巴勒斯坦激進分子的暴力衝突惡化。(美聯社)

中國、挪威、突尼西亞要求聯合國安全理事會14日公開舉行視訊會議，討論以色列和巴勒斯坦激進分子的暴力衝突惡化。但數名外交官說美國已否決這項要求。

路透社報導，外交官員表示，美方以正在進行外交努力為由拒絕開會，稱聯合國安理會（UN Security Council）討論不會有成效，但美國仍為18日開會討論保留可能性。美國是以色列的緊密盟友。

官員們並提到，15國組成的安理會為討論以巴之間多年來最嚴重的衝突，本周已私下開會兩次，但迄今都無法發布公開聲明，因為美國認為這樣做無助情勢。

這類聲明必須獲得成員國一致同意。此外，根據安理會的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行期間視訊作業規定，要開會也必須15個成員國都同意。

以色列警方在穆斯林齋戒月期間，與巴勒斯坦人於東耶路撒冷（East Jerusalem）艾格撒清真寺（Al-Aqsa）附近爆發衝突。

加薩走廊（Gaza）的巴勒斯坦人組織哈瑪斯集團（Hamas）朝耶路撒冷與特拉維夫（Tel Aviv）發射火箭報復，隨後以色列也對加薩走廊的激進分子發動攻勢。

各界憂心這波衝突可能失控，美國將派出特使前往當地。埃及、卡達、聯合國試圖推動停火，迄今都沒有進展的跡象。

挪威駐聯合國大使尤爾（Mona Juul）12日表示：「安理會和國際社會應該盡全力來避免一場全面性的危機。」

美國 聯合國 以色列

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