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南非新任祖魯王 8頭牛10萬元聘禮迎娶皇后

中央社約翰尼斯堡13日專電
南非新任祖魯王卡茲維里提尼(中)遵循傳統習俗迎娶皇后。(美聯社)
南非新任祖魯王卡茲維里提尼(中)遵循傳統習俗迎娶皇后。(美聯社)

南非新任祖魯王（Zulu king）卡茲維里提尼今天遵循傳統習俗，以8頭乳牛與南非幣5萬元（約3541美元）為聘禮，正式迎娶瑪伊塞拉成為新任祖魯皇后。

卡茲維里提尼（Misuzulu KaZwelithini）的父親、在位近50年的祖魯王茲維里提尼（Goodwill Zwelithini）於3月12日因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）併發症逝世，享壽72歲。卡茲維里提尼的母親德拉米尼（Mantfombi Dlamini）也於4月29日過世，享壽65歲。

47歲的卡茲維里提尼與36歲的瑪伊塞拉（Ntokozo Mayisele）已育有兩子，分別是9歲與3歲。兩人5月6日向南非內政部登記結婚，卡茲維里提尼今天向新任皇后瑪伊塞拉的娘家送去聘禮。

南非新聞網站「艾歐爾新聞」（iolnews）今天引述祖魯王室消息人士說：「我們正在農場內挑選最好的乳牛，今天下午4時將牠們送到瑪伊塞拉家。我們不會過夜，展示過我們的母牛後即刻返回。瑪伊塞拉家族要求8頭乳牛和南非幣5萬元現金，我們很高興承擔這項責任。」

南非新聞網站「時報即時消息」（TimesLIVE）報導，卡茲維里提尼出生於南非，2歲時被送往母親德拉米尼的家鄉史瓦帝尼（Eswatini）度過童年，不久後回到南非就學，中學畢業後前往美國深造。

瑪伊塞拉則在南非完成學業，於2009年攻讀爵士和音樂文憑。

茲維里提尼在位近50年，共娶6位妻子生下28名子女，其中長子也是王位第一繼承人勒蘇庫蘇拉．祖魯（Lethukuthula Zulu）去年11月過世。

茲維里提尼的第3位妻子德拉米尼身世最高貴，她是史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（Mswati III）的姊姊，於1973年以公主身分嫁給茲維里提尼為妻子，兩人共生育8名子女。

祖魯族（Zulu people）是南非族群中人數最多的一族，人口約有1100至1200萬，主要分布於瓜祖魯那他省（Kwazulu- Natal）。國王制度可追溯至1816年。

茲維里提尼於1971年12月繼承王位，是在位最久的國王，也以奢華生活方式而聞名。他與王室的財務長期以來是由瓜祖魯那他省政府提供，而他的生活方式與王室未來一直是個充滿爭議性的問題。

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