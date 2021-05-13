印太國防聽證會邀台駐法代表出席 強調台灣重要性

台灣 駐法代表吳志中今天受國民議會之邀，出席「印太區域國防機遇」諮詢小組聽證。會中吳志中表示，台灣位於印太區域正中間，與法國有共同利益，能共同捍衛印太穩定。言論獲得議員認同。

吳志中今天上午受國民議會邀請，出席國防委員會「印太區域國防機遇」諮詢小組聽證會，了解台灣對此議題的立場。這是繼2019年元月31日外交委員會「南海戰略」諮詢小組後，吳志中第2次受邀出席國民議會聽證。

聽證會於法國時間今天上午11時始進行一個多小時，除會議主席米歇爾-巴薩（Monica Michel-Brassart）及伊斯娜（Laurence Trastour-Isnart）外，友台小組副主席巴緹斯黛（Marie-Noëlle Battistel）也到場旁聽。

吳志中在會中指出，印太區域有世界第一強權美國，且關島離台灣也不遠，第二、三大經濟強權則是中國、日本，再加上東南亞 國協經濟體和韓國、澳洲 、紐西蘭等，台灣則是世界第20大強權，全部加起來占全球總GDP（國內生產毛額）的一半以上。

小組成員提問，希望了解台灣在印太策略中可以扮演的角色，吳志中對此回覆說道：「以地緣政治來看，台灣在印太地區的正中間，連結東北亞和東南亞，因此台灣的安全，對整個地區的平衡與發展是相當關鍵的。台灣的角色便是能共同捍衛區域的和平、穩定、安全，而台灣也是民主制度的典範。」

吳志中向國民議會議員表示，法國經濟與印太地區有很大的連結，因此法國跟台灣擁有很大的共同利益。期望法國持續透過國會外交，展現法國對該區的關注與重視。他強調：「台法關係的交好只會更加穩定印太地區的安全。」言論獲得與會議員的認同。

另有與會議員認為，邀請吳志中至國民議會出席聽證，也同時展現法國透過國會外交管道支持台灣的意願。

會後吳志中接受中央社記者訪問時說到：「台灣與法國國會的關係越來越密切，讓議員了解亞太地區的情形是我們很重要的任務。國會找我去聽證，也是因為發現台法有共同利益。這也是個里程碑，因為台灣現在進入國會聽證，已經是一件很正常的事情，我們與法國國會交流已經正常化了。」

法國在印太地區部署7000多名軍力，有超過100萬名僑民，印太發展也一直是法國的優先政策。

自去年開始，美中、台海、印中氣氛日益緊張，有鑑於此，法國國民議會於3月底成立「印太區域國防機遇」諮詢小組。根據國民議會官網，印太區域是「戰略深刻變動之地，從美中激烈競爭到印中、印巴衝突，當然還有跨國威脅，以及氣候破壞的可能性」。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也在1月巡視西北部海港城市布勒斯特（Brest）時表示，希望法國能再次展現海軍大國的實力，並成為全球穩定的力量。

法國海軍的兩棲攻擊艦才剛於9日首度參與日本境內的聯合軍演，4月法軍也參與「四方安全對話」（QUAD）的聯合軍演，因而此時印太國防諮詢小組的任務極具象徵意義。

印太國防諮詢小組過去數月也邀請其他人士出席聽證會，包括法國海軍參謀長范迪亞上將（Pierre Vandier）、印太大使博諾（Christophe Penot）、馬來西亞駐法大使穆斯塔法（Azfar Mohamad Mustafar）與智庫學者等。接下來印度駐法大使阿舍拉夫（Jawed Ashraf）及澳洲駐法大使博德（Gillian Bird）等人也將接受聽證。