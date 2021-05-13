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製氧機飆10倍高價 疫情吃緊 印度勒緊褲帶買

編譯季晶晶／綜合外電
印度疫情吃緊，氧氣需求激增，製氧機難尋且價格飆高。(路透)
印度疫情吃緊，氧氣需求激增，製氧機難尋且價格飆高。(路透)

座落於瑞士小鎮維爾（Wil）的醫療設備零售商Oxymed，過去幾周湧進一堆電話，大多是印度人或印度公司打來的，都想買製氧機，有的一次就想下單500台。

製氧機是一種可以從空氣中分離出氧氣的機器，但Oxymed的倉庫幾乎沒有存貨。店主Rahpael Koch說，就算馬上補貨，最快也要6月中旬才能到。

Koch描述他的印度客戶「很絕望」。他說：「他們告訴我，家人躺在街上等死，因為醫院人滿為患沒空間，極少數還找得到的製氧機，現在最高賣到平常的10倍。」

印度變種病毒肆虐，每日新增確診病例已連續21日超過30萬例，凸顯出印度陷入全球最嚴重的公衛危機。官方目前統計出來的染疫致死人數是254,200人，而研究模型預測，可能增加至4倍之多的近102萬人。在數以百萬計的染疫者湧入醫院、病床和氧氣全面告罄之際，攜帶式製氧機成為消除呼吸困難者的重要防線。

製氧機只對毋需加護病房照護的病人有用，氧氣供應流量每分鐘5到10公升，濃度大約93%，而加護病房的氧氣流量需求可能高達60公升，要液態氧氣瓶才能滿足。

許多有親人染疫的印度家庭瘋狂搜購製氧機，跨國詢價很常見，不過，需求太高，價格不便宜，經常要花到1, 000美元以上，大約是印度人均GDP的一半。

Koch公司官網列出的幾款製氧機，其中一款是飛利浦的Everflo，售價1,550瑞郎（1,715美元）, 其他款式訂價1,250-4,850瑞郎間。中國進口製氧機價格較親民，售價25,000盧比（340美元），但在新德里能賣到80,000盧比（約1,090美元）。

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