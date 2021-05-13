聖母峰今年登山季首傳山難 美國、瑞士登山客喪命

聖母峰（Mount Everest）。歐新社

尼泊爾探險活動主辦單位今天表示，來自美國 和瑞士的2名登山客在聖母峰（Mount Everest）山區喪生，為今年登山季首傳死亡山難。

嚮導服務公司「七峰跋涉」（Seven Summits Treks）的明瑪雪巴（Mingma Sherpa）告訴法新社：「2名登山客昨天喪命。」

每年平均約5名登山客在攀登這座世界第一高峰途中喪命。而近年來，聖母峰登山客人數大增，攻頂之路大塞車，導致死亡山難頻傳。

七峰跋涉的昌達瓦雪巴（Chhang Dawa Sherpa）表示，40歲的瑞士登山客瓦萊奇（Abdul Waraich）登頂後，體力耗竭，在山頂附近斷氣。

昌達瓦雪巴在IG發文表示：「我們加派2名嚮導帶著氧氣和糧食，很不幸，仍沒辦法救活他。」

55歲美國登山客劉卜偉（Puwei Liu，音譯）則在抵達「希拉瑞之階」（Hillary Step）後，出現雪盲症和體力耗盡，經協助下撤。

昌達瓦雪巴說，劉卜偉在回到第4營地後，猝然過世。

2019年，11名登山客發生山難死亡，其中4人喪命被歸咎於登頂路上過度壅塞。其中一天有354人排隊，分別從尼泊爾的聖母峰南側路線和西藏的北側路線，等著攻頂。

為了舒緩攻頂之路塞車情況，尼泊爾觀光 當局對登山季攻頂人數祭出限制。

去年爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情 ，導致尼泊爾對境內多座高峰下達封山令，損失數百萬美元收益，使當地觀光業遭受重創。

今年尼泊爾當局為了讓外國探險登山客回流，已放寬隔離規定，並已發出408張登山證，數量創新高，改寫2019年的381張紀錄。