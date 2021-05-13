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紐西蘭原住民議員「跳戰舞」捍尊嚴 卻遭議長驅逐

編譯張君堯／即時報導
紐西蘭眾議院日前討論一項法案，政府計畫設置「毛利人健康管理局」，引發兩派議員論戰，紐西蘭毛利黨議員懷蒂蒂在議會上以哈卡舞支持法案，不料卻被議長逐出議場，掀起熱議。美聯社
紐西蘭眾議院日前討論一項法案，政府計畫設置「毛利人健康管理局」，引發兩派議員論戰，紐西蘭毛利黨議員懷蒂蒂在議會上以哈卡舞支持法案，不料卻被議長逐出議場，掀起熱議。美聯社

紐西蘭眾議院日前討論一項法案，政府計畫設置「毛利人健康管理局」（Maori Health Authority），引發兩派議員論戰，紐西蘭毛利黨（The Māori Party）議員懷蒂蒂（Rawiri Waititi）在議會上以哈卡舞（Maori haka）支持法案，不料卻被議長逐出議場，掀起熱議。

反對法案的國民黨（National party）議員認為，此法案意圖分裂紐西蘭種族，且認為毛利人的健康況狀比較差，而懷蒂蒂認為這些言論都是以「種族主義」（racist arguments）思考，且控訴「我在議會上被迫聽取其他議員對原住民人民的侮辱」。

懷蒂蒂不滿其他議員對毛利人的偏見，並說「如果眾議院將允許這種言論，我會看不起」，議長馬拉德（Trevor Mallard）隨即要求懷蒂蒂坐下，不過懷蒂蒂跳著毛利人戰「哈卡舞」表達抗議，最後被馬拉德驅逐出場。

懷蒂蒂指出，反對黨只會透過指責毛利人來獲得非毛利人的選票，強調「這種激化的言論與立場，我們無法支持下去」，更表示當談論毛利人的權利與觀點時，應該以毛利族群為出發點。

工黨議員西歐（Aupito William Sio）指出「因為這裡的規則不是土著，所以我們有責任謹慎對待它」，並認為在眾議院討論種族議題，他們也非常痛苦。

眾議院 種族主義 國民黨

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