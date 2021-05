紐西蘭原住民議員「跳戰舞」捍尊嚴 卻遭議長驅逐

紐西蘭眾議院 日前討論一項法案,政府計畫設置「毛利人健康管理局」(Maori Health Authority),引發兩派議員論戰,紐西蘭毛利黨(The Māori Party)議員懷蒂蒂(Rawiri Waititi)在議會上以哈卡舞(Maori haka)支持法案,不料卻被議長逐出議場,掀起熱議。

反對法案的國民黨 (National party)議員認為,此法案意圖分裂紐西蘭種族,且認為毛利人的健康況狀比較差,而懷蒂蒂認為這些言論都是以「種族主義 」(racist arguments)思考,且控訴「我在議會上被迫聽取其他議員對原住民人民的侮辱」。

TPM and Teanau Tuiono leave the chamber after Rawiri Waititi cut off making point of order about the House’s litigation of race issues the past fortnight. pic.twitter.com/wZJ6tIsVRt