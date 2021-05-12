以巴衝突升高 恐全面開戰

哈瑪斯的火箭砲11日擊中以色列南部的煉油廠，濃煙直衝上天。Getty Images

以色列 與掌控加薩走廊的伊斯蘭激進組織哈瑪斯持續以空襲和火箭砲攻擊對方，攻勢之猛烈為2014年來首見，雙方毫無熄火讓步跡象，讓人擔心當年那場歷時50天的全面衝突歷史重演。

哈瑪斯與聖戰士組織11日連續發射火箭砲攻擊以色列城鎮，包括大城特拉維夫及耶路撒冷，造成至少6人喪命。以色列軍方表示，哈瑪斯一共朝以國境內發射約1,500枚火箭砲，其中九成遭到攔截。

軍力遠勝哈瑪斯的以色列，針對加薩走廊狂轟猛炸，命中500多個目標，夷平兩棟公寓大廈，哈瑪斯的警察總部也被摧毀。至少43名巴人，包括13名孩童遇害，233人受傷。

這次衝突，起因是連日來巴勒斯坦人不滿以色列打算強迫拆遷耶路撒冷巴人聚居區，在耶城聖殿山附近和以色列警察衝突，引發雙方全面動武。

「外交政策」期刊指出，對以國政府和哈瑪斯而言，現在是升高衝突的良機。組閣夢漸行漸遠的以國總理內唐亞胡，可乘機扮演戰時領袖的角色。反內唐亞胡的聯盟基礎原本就很脆弱，將進一步受到戰事升高衝擊。

對哈瑪斯而言，對以色列開火可強化自身為巴勒斯坦人捍衛者的角色。哈瑪斯領導人哈尼雅說，若對方要升級戰事，「我們準備好了」，並自許為耶路撒冷的守護者，讓法塔組織首腦阿巴斯領導的巴勒斯坦自治政府顯得顢頇。哈尼雅還說，卡達、埃及、聯合國都在斡旋停火。

美國 前總統川普揚棄「兩國論」的以巴衝突解決方案後，情勢更往以色列一側傾斜。賓州大學中東政治教授魯斯提克告訴「外交政策」，在美國縱容下，以色列愈來愈強化一國論現實基礎：「哈瑪斯逮到機會，設法與約旦河西岸、東耶路撒冷甚至以色列內部的阿拉伯人產生連結，在政治上扮演更具分量的角色。」

至於美國政府能在以巴衝突中扮演何種角色？紐約時報認為，拜登 其實沒興趣將資源投注在推動以巴和平進程上面，特別是他的外交重心正從中東轉往中國，所以對現狀睜隻眼閉隻眼。現在雙方衝突升高，拜登很難再置身事外，但也只是透過發言人講一些外交辭令，像是美國「堅定支持以色列自衛的正當權利」，但也告訴以色列驅趕東耶路撒冷的巴勒斯坦人，「與我們達成解決衝突的共同利益相違背」。