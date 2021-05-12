我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨

就算領到紓困金 日、美民眾也不大敢消費

獨立小組報告籲世衛秘書長僅限一任 減少政治影響

中央社記者唐佩君布魯塞爾12日專電
世界衛生組織（WHO）logo。美聯社
世界衛生組織（WHO）logo。美聯社

國際專家組成的疫情大流行獨立調查小組今天公布報告，認為全球未認真對待大流行威脅，呼籲改革世界衛生組織，建議秘書長職務僅限一任，減少政治影響。

大流行防範和應對獨立小組（IPPR）今天提出國際及世衛應對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情最終報告，認為全球未認真對待大流行的威脅，未對容易傳播的病毒建立快速反應的系統，演變成災難。

報告指出，當前在國際和國家層面的措施不足以保護人們免受COVID-19威脅，例如自2019年12月中下旬出現一系列來歷不明的肺炎病例開始，世界衛生組織（WHO）卻直至2020年1月30日宣布構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），花費時間太長，未能立即向全球發出預警。而2020年2月也不見大多數國家立即採取措施遏止疫情蔓延。

獨立小組認為，當前的防範系統除了無法保護人們，也無法防止隨時可能出現的另一種新的、高度傳染性的病毒爆發，因此呼籲國際社會採取必要的改革以防止下一次危機。

報告認為，當前全球政治領導階層在疫情中缺席是應對不足原因之一，建議召集全球國家元首共同監督應對大流行的準備工作，並採取集體行動，確保所需的資金和工具到位。

獨立小組也呼籲富有國家的領導人承諾，為世界其他地區提供疫苗

此外，在針對世衛組織的應對方面，報告並未指責世衛領導層，但指出世衛被賦予的權力不足，治理結構複雜且效率不高，無法應對當前的危機。因此，建議改善世衛現有的治理結構。

報告建議將世衛秘書長職位自一任5年、可連任一次，修改為僅得擔任一任秘書長、但任期可以是7年，以保護秘書長不受會員國的政治影響。

2020年5月舉行的世界衛生大會（WHA）通過決議成立大流行防範和應對獨立小組（IPPR），對COVID-19的國際衛生及世衛應對工作啟動公正、獨立和全面評估。

世衛 疫情 疫苗

上一則

日本疫情惡化 專家歸因疫苗接種慢高齡人口多

延伸閱讀

巴西發現110種病毒變異株 其中3變種 世衛：令人擔憂

巴西發現110種病毒變異株 其中3變種 世衛：令人擔憂
WHA將登場 AIT臉書連續發文挺台參與

WHA將登場 AIT臉書連續發文挺台參與
世衛升級印度變異病毒株 專家示警更容易人傳人

世衛升級印度變異病毒株 專家示警更容易人傳人
WHA報名截止卻等無邀請函 世衛連5年未邀台灣

WHA報名截止卻等無邀請函 世衛連5年未邀台灣

熱門新聞

梅琳達對於比爾蓋茲和艾普斯坦過從甚密十分不滿。路透

比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?

2021-05-08 11:18
輝瑞疫苗。(美聯社)

一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察

2021-05-10 10:02
新冠疫情迫使汽車製造商在印度的工廠停工。 路透

印度疫情蝴蝶效應 一文看懂

2021-05-10 11:20
菲律賓總統杜特蒂在電視直播接種中國國藥集團的新冠疫苗，引起多方抨擊。(美聯社)

菲律賓要求中方收回捐贈的國藥疫苗

2021-05-06 09:49
泰王與貴妃詩妮娜。Getty Images

泰王又當爸 某嬪妃誕下小王子 王后、貴妃地位受威脅

2021-05-05 23:01
一名17歲女子在都柏林的霍斯火車轉乘站跌落月台與火車間的空隙。 圖／每日星報

惡男假裝吐口水使絆子 妙齡女跌落火車底

2021-05-10 08:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助

四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助
蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀

蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀
世說新聞／一年居然領這麼多 揭秘華人圈失業金亂象

世說新聞／一年居然領這麼多 揭秘華人圈失業金亂象
世界OnAir／疫苗致死？染疫亡？華婦死因成謎留遺恨

世界OnAir／疫苗致死？染疫亡？華婦死因成謎留遺恨
台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒

台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒