澳洲 新南威爾斯省鄉下出現鼠從天降的駭人畫面,農民擔心數十年來最嚴重的鼠害即將到來。影片可以看出老鼠不分死活,紛紛從天而降。

澳洲ABC新聞記者Lucy Thackray透過推特 發布影片,表示在「下老鼠」。農民擔心收成會被掠奪一空。

Even if grain’s in silos, mice can get to it. Like Tyler Jones discovered in Tullamore when cleaning out the auger and it started raining mice #mouseplague #mice #australia pic.twitter.com/mWOHNWAMPv