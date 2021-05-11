印度變種病毒傳染力更強 與新加坡4感染群有關

世界衛生組織將比原始病毒更具傳染力的印度 變異病毒B.1.617列為「引發疑慮變種」，傳染力可能更強。新加坡 已有4個COVID-19感染群與印度變種病毒有關，包括樟宜機場感染群。

印度2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情近來居高不下，世衛表示，去年10月首次在印度發現的B.1.617變異病毒似乎更具傳播力。來自英國、巴西和南非的變異病毒也被列為「引發疑慮變種」，傳染力可能更強、更致命或使疫苗 效果變差。

除了印度，包括新加坡在內的許多國家最近疫情也升溫。星國衛生部今天通報，境內新增25人確診，包括13起社區病例及12起境外移入，全國累計6萬1403人確診，病故人數維持31人。

根據衛生部資料，新加坡目前有11個感染群。星媒報導，衛生部長顏金勇今天在國會表示，已從新加坡本土及境外移入案例發現10種不同的變種毒株。

檢測結果顯示，近期陳篤生醫院（Tan Tock Seng Hospital）、樟宜機場移民關卡局人員及大士南社區護理設施清潔工等3個感染群都與印度變種病毒株有關。另外，最近出現與樟宜機場第3航廈清潔工相關的感染群也有3名確診者初步驗出感染印度變種毒株。

顏金勇表示，儘管這個變種毒株的確切特性還不明，但有跡象顯示它可以快速廣泛傳播。他說，研究顯示，面對變種毒株，疫苗可以發揮關鍵作用，鼓勵民眾接種。

另外，顏金勇表示，截至昨天，新加坡有30例本土病例是完成疫苗接種後確診；57%已接種的本土病例沒有出現症狀，也無人患上重症，都不需要入住加護病房。國際經驗及新證據顯示，疫苗對預防重症非常有效，並可能減少病毒傳播，「我們的情況與這一致」。

新加坡目前批准使用美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech研發的疫苗，以及美國莫德納（Moderna）疫苗。報導指出，截至9日為止，人口約570萬的新加坡已有約180萬人至少已接種一劑疫苗，其中120萬人已完成接種兩劑。

此外，顏金勇表示，截至昨天，新加坡共有26起病例是再度感染，當局正在調查是因免疫力減弱，或是對特定病毒株缺乏保護力所致。