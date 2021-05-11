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AZ疫苗交貨延誤 歐盟盼6月底前能運交1.2億劑

中央社布魯塞爾11日綜合外電報導
圖為牛津／阿斯特捷利康疫苗。（美聯社）
圖為牛津／阿斯特捷利康疫苗。（美聯社）

歐洲聯盟（EU）代表律師今天表示，歐盟希望延誤供貨的阿斯特捷利康公司在6月底前運交至少1億2000萬劑AZ疫苗。這是布魯塞爾迄今首度就希望收到的疫苗數量正式提出要求。

路透社報導，英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）原本同意在6月底前交付3億劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗（AZ疫苗）給歐盟，但到目前為止只交貨5000萬劑，目標是在6月底前運交1億劑。

歐盟執行委員會（European Commission）4月已對阿斯特捷利康提出第一起訴訟，後來又提出第2起法律訴訟。歐盟律師今天是在第2案的訴訟程序中，在比利時法院提出上述要求。

熟悉本案的官員表示，第2案多半是程序問題，並將允許歐盟尋求財務賠償。歐盟在評估損失的同時，初步要求賠償1歐元，但之後將決定歐盟認定阿斯特捷利康違約所需賠償的真實金額。

歐盟律師也告訴法院，歐盟「希望」可以在9月前交付完合約上的3億劑疫苗。

阿斯特捷利康的律師則向法官重申，公司「希望」在6月底前運交1億劑疫苗。

路透社詢問阿斯特捷利康能否接受歐盟要求在6月底前交貨1億2000萬劑疫苗，律師拒絕評論。

歐盟 疫苗 英國

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