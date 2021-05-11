南非發現多起變種病毒案例 民眾憂第三波疫情

圖為在南非，一名戴口罩男子走過一面宣傳戴上口罩的壁畫。美聯社

南非 8日發現11例英國變種新型冠狀病毒B.1.1.7和4例印度變種病毒 B.1.617.2。越來越多民眾擔心入冬後恐有第三波疫情。

南非新聞網站「時報即時消息」（TimesLIVE）今天引述衛生部長姆希齊（Zweli Mkhize）的說法表示，近日2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例有增長趨勢，令人擔憂。

姆希齊說：「政府要做的就是充分考慮控制病毒傳播，以便能夠即時反應所見到的情況。」

他表示，儘管南非尚未有明確數字顯示正遭受第三波疫情侵襲，但政府在監視病例數目和來源上從未鬆懈過。

國家傳染病研究所（National Institute for Communicable Diseases，NICD）表示，8日發現11例英國變種病毒B.1.1.7，以及4例印度變種病毒B.1.617.2。

報導引述國家傳染病研究所代理執行董事普倫（Adrian Puren）的說法指出，在南非發現新型變種病毒並不足為奇，但是「研究所向民眾保證，會將資源和研究工作集中在理解變種病毒以及對南非的影響」。

在疫苗 接種方面，依據南非衛生部網頁顯示，疫苗接種共分為三個階段，第一階段為醫護工作人員；第二階段為社會基層工作者、年滿60歲以上居民、18歲以上已有慢性疾病的患者；第三階段則為年滿18歲以上民眾。估計約有2250萬人。

政府預計全國67%民眾將於今年底完成疫苗接種，以達成群體免疫的效果。目前已完成疫苗接種人數為39 萬5230人。

南非是非洲大陸COVID-19感染人數最多的國家，截至5月10日止，確診病例為159萬7724例，且於過去24小時內新增1129例；5萬4825人不治，包括過去24小時內有90人不治。確診患者中有151萬7350人已康復。