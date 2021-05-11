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中國專家：全面開放生育刻不容緩 先3胎也行

紐時：中國試圖改變全球媒體格局 取代BBC和CNN

哈利&梅根、威廉&凱特 越洋大打人氣戰

記者蘇詠智／即時報導
凱特與威廉開始加強在媒體上的經營，不再走傳統皇室貴族的「悶著頭不吭聲」路線。圖／摘自Instagram
凱特與威廉開始加強在媒體上的經營，不再走傳統皇室貴族的「悶著頭不吭聲」路線。圖／摘自Instagram

就算英國皇室人員不願意承認，在皇室專家眼中，現代的貴族已經和伊麗莎白二世女王與菲立普親王那時很不一樣了，伊麗莎白與菲立普奉行為了重大的責任放下自我、盡可能在民眾眼中少提自己、少標榜自己，保持與民眾之間的明顯距離，而他們的孫兒哈利、孫媳梅根證明這一套在現代完全不管用，也不再吃香。

英國「太陽報」引述皇室專書作者鄧肯拉康貝的說法，哈利和梅根在媒體上重手出擊，又專訪又出童書、參與一堆活動，逼得威廉凱特也要開YouTube頻道，讓他們自己的聲音被聽見，雙方等於隔著大西洋展開人氣競賽，在英國固然大多數人們一定挺未來的國王與王后威廉、凱特，而哈利與梅根在美國等其他各地的受歡迎程度不容小覷，威廉和凱特儘管有點像是被逼著跟進，卻也反映出現代英國皇室貴族必須使用新的手法來經營。

鄧肯以為，威廉和凱特就算不見得樂意，卻也不得不和哈利、梅根鬥人氣，因為哈利和梅根讓大家看到，現代皇室貴族也需要在社群媒體上成為最酷最潮的話題，才能在今日的名流文化中存活下來，菲立普與伊麗莎白的那種模式早就過時了，就連威廉與凱特都知道他們一定要更努力經營，才能對外更成功推銷兩人「皇室佳偶」的那種形象，要當上未來的英國國王與王后，不再像過去那樣就好了。

哈利與梅根擅於媒體操作，時常製造新的話題。圖／路透資料照片
哈利與梅根擅於媒體操作，時常製造新的話題。圖／路透資料照片
凱特（左起）與威廉、哈利和梅根，隔著大西洋大打人氣戰。圖／路透資料照片
凱特（左起）與威廉、哈利和梅根，隔著大西洋大打人氣戰。圖／路透資料照片

凱特 哈利 威廉

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