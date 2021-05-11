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世衛升級印度變異病毒株 專家示警更容易人傳人

中央社日內瓦10日綜合外電報導
印度疫情嚴峻。(美聯社)
印度疫情嚴峻。(美聯社)

印度2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻，染疫人口呈爆炸性增長，世界衛生組織（WHO）10日將比原始病毒更具傳染力的印度變異病毒B.1.617列為「引發疑慮變種」。

世衛說，去年10月首次在印度發現的的B.1.617變異病毒似乎更具傳播力。

世衛主管新型冠狀病毒疫情的流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）對記者說：「已有資訊指出B.1.617的傳染性更強。因此，我們將其歸類為全球關注的問題。」

范科霍芙還說，初步研究顯示，免疫系統對印度變異病毒的「中和反應有所降低」，意味在小樣本實驗室研究中，抗體似乎對印度變異病毒的影響較小。

但她強調，目前「沒有證據顯示現有的病毒檢測、藥物或疫苗，對印度變種病毒株效果較差」。

世衛堅稱，要將其解讀為印度變異病毒可能影響疫苗效力還為時過早。

世衛在聲明中說：「根據現有資訊，COVID-19疫苗在預防感染這種變異病毒者發展成重症和死亡方面仍然有效。」

范科霍芙說，世衛明天發布的每週流行病學最新資訊，將提供更多與印度變異病毒相關的細節。

印度今天通報新增近37萬例確診、超過3700人病故，是全球疫情最嚴重的國家之一，印度醫療體系已不堪負荷。專家表示，官方統計的確診病例和死亡人數遠低於實際數字。

除了印度變異病毒，來自英國、巴西和南非的變異病毒也被列為「引發疑慮變種」，被認為比原病毒更危險，傳染力可能更強、更致命或使疫苗效果變差，必須加強追蹤和分析。

印度 世衛 疫苗

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