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「國家危在旦夕」 法官兵再公開匿名信轟馬克宏政府

編譯周辰陽／即時報導
法國總統馬克宏。法國9日晚一群現役官兵發表公開信，指控馬克宏向伊斯蘭主義「讓步」，讓法國生存危在旦夕。(美聯社)
法國總統馬克宏。法國9日晚一群現役官兵發表公開信，指控馬克宏向伊斯蘭主義「讓步」，讓法國生存危在旦夕。(美聯社)

法國4月底發生數位退役將領與至少18位現役官兵簽署公開信，警告國家「處於危險之中」、「正被市郊的成群伊斯蘭分子解體」，9日晚間再傳一群現役官兵發表第二封公開信，指控馬克宏總統向伊斯蘭主義「讓步」，讓法國生存危在旦夕。

衛報與法新社報導，第二封公開信同樣刊登在右翼新聞雜誌「當前價值」（Valeurs Actuelles），「由現役軍方人員」匿名簽署，還在「當前價值」的網站附上一分民眾也能簽名的請願書，據指10日中午已有14.5萬人連署。

第二封公開信的作者自稱是「怒火世代」（Generation of Fire）的軍方年輕一代現役官兵，先引述目前不再演唱的國歌《馬賽曲》第七節，接著無視懲戒威脅，對政府展開全面攻擊，指控退伍軍人們「唯一的過錯是熱愛他們的國家與哀悼其明顯衰落」，政府卻「踐踏」他們的榮譽與「玷污」他們的名聲，「他們奉獻生命，摧毀你在我們國土做出讓步的伊斯蘭主義」。

作者自稱參與過2015年因應第一波聖戰分子恐攻而發動的「哨兵」行動，觀察到部分宗教社群眼中，法國不過就是「諷刺、藐視、甚至仇恨的目標」，並在結論聲稱「如果內戰爆發，軍方將維持自己國土的秩序…法國正在醞釀內戰，你對此一清二楚」。

社群 馬克宏

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