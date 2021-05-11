到底死多少人？印度媒體證實官方短報 這省恐少算十倍

印度實際病故人數恐比官方統計高出數倍，圖為8日阿默達巴德市一具新冠病亡者遺體被推進太平間畫面。路透

英國 BBC報導，印度 染疫死亡數據比官方公布數字少上數倍，這一情況已獲地方媒體進一步調查證實。

印度古吉拉特省主要報紙《傳訊報》（Sandesh）地方版編輯帕沙克，從4月2日開始帶領一群記者進行調查，透過電訪當地7座城市收治新冠病患的醫院進行統計，發現實際病故人數是官方公布的數倍。他們甚至親自到21座火葬場調查，光2日一晚就有200多場新冠病亡者喪禮舉行。傳訊報此後每天都進行統計並將病故公布。

帕沙克之所以展開調查，是因為他的妻女在4月1日前往省會甘地納爾一間國營醫院進行檢測 時發現，院內病床上放著兩個裝有染疫死亡患者的屍袋，兩人回到家後告訴他在醫院見到的情況，帕沙克因此決定進一步調查。「畢竟，政府聲明並未顯示甘地納爾有人染疫死亡。」

帕沙克說：「我們在醫院有消息來源，政府並未否認我們的任何報導。但我們仍需要第一手確認。」他之後派記者到各醫院太平間與火葬場站崗調查。以5月5日為例，傳訊報當天統計有83人病故，但古吉拉特省第三大城瓦多達拉官方公布的僅13人。

古吉拉特省政府則否認短報，並稱一切均遵照聯邦協議，但多家媒體報導認為，官方確實短報數字。一些專家甚至認為，光在4月古吉拉特省就可能將病故人數少算十倍。