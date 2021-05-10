印度變種病毒B.1.617升級 WHO列「令人擔憂的變異株」

WHO新冠疫情技術總監范科霍芙。（路透）

印度 第二波疫情 持續惡化，世界衛生組織（WHO）10日宣布，已將去年底最先在印度被發現的新冠變種病毒 株「B.1.617」，由「令人關注的變種病毒」（variant of interest），升級為「令人擔憂的變種病毒」（variant of concern），表明該變種病毒已威脅至全球。

第四個被列「全球擔憂」

WHO新冠疫情技術總監范科霍芙（Maria van Kerkhove）表示，印度變種病毒株「B.1.617」是第四個被列為令全球擔憂的變種病毒，需要密切追蹤和分析。另外三個則是英國變種病毒、南非變種病毒和巴西變種病毒。

范科霍芙在記者會上說，已經有研究指出 B.1.617 能夠更輕易人傳人，代表傳播力更強。該變種病毒株最先於去年 12 月在印度被發現，但隨著時間有越來越多國家也發現該病毒株的蹤跡。

印度變種病毒株已傳播至全球至少21個國家，范科霍芙表示，有關變種病毒的更多資訊將於日內瓦當地時間11日公布，而當前儘管有部分早期研究顯示病毒傳播力增加，但仍需要更多有關的資訊提供追蹤分析。目前尚未有證據顯示印度變異株會影響疫苗效力。