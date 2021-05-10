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挪威委員會不建議打AZ嬌生疫苗 德解除年齡限制

中央社奧斯陸/柏林10日綜合外電報導

挪威專家委員會今天表示，考量阿斯特捷利康和嬌生的COVID-19疫苗有罕見但嚴重的副作用風險，建議國家疫苗計畫排除兩者。德國今天則解除嬌生疫苗高齡者優先施打限制。

法新社報導，由於挪威先前出現接種英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗後，發生血栓和腦出血死亡案例，挪威政府遂成立專家委員會，檢視AZ和美國嬌生集團（Johnson & Johnson）的COVID-19疫苗相關風險。因這兩支疫苗皆採用相同的腺病毒技術。

專家委員會主席佛蘭德（Lars Vorland）今天遞交結論報告時表示，他們「不建議國家疫苗接種計畫使用腺病毒載體（adenoviral vector）疫苗」。他說，「這當然是因為」注射這類疫苗的民眾當中，少部分出現「嚴重副作用」。

不過，為了避免挪威疫苗接種進度因此減速，專家委員會建議，可開放民眾自願施打AZ和嬌生疫苗。

挪威衛生部長霍伊（Bent Hoie）尚未對外透露奧斯陸對這兩支疫苗的施打立場。

歐盟藥品管理局（European Medicines Agency）曾表示，血栓應列為AZ和嬌生疫苗的罕見副作用；但他們和世界衛生組織（WHO）皆建議繼續施打這兩支疫苗，原因是利仍大於弊。

截至3月中，在挪威已施打的13萬4000劑AZ疫苗接種者當中，出現5宗嚴重血栓案例，其中3宗有致命危險；5人都是相對年輕且原本健康人士。另有一名接種者死於腦出血。

挪威政府已於3月11日暫停施打AZ疫苗，等待對於副作用進行更詳細的研究。挪威衛生當局4月15日已建議政府將AZ疫苗排除，但奧斯陸仍決定先成立專家委員會來審查疫苗相關風險。

至於嬌生疫苗，挪威尚未開始部署接種；但美國已傳出極少數血栓案例。

挪威鄰國丹麥是目前唯一歐洲國家正式將AZ和嬌生疫苗排除在接種計畫之外。許多歐洲國家則是對AZ疫苗設接種年齡限制。

歐洲聯盟（EU）最大成員國德國今天則開放所有成年民眾施打嬌生疫苗，取消原本鑒於非常罕見血栓案例而訂定的接種優先順序。

德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）表示，由於預計到了6月，60歲以上民眾大多將已接種過疫苗，當局因此決定不再僅限於較年長人口施打。

史巴恩說，如今較年輕民眾經過醫師門診後，可選擇是否施打一共只需注射一劑的嬌生疫苗。

史巴恩指出，德國今年6和7月約將有1000萬劑嬌生疫苗到貨，屆時較高齡民眾都已接種過疫苗，「因此我們決定解除嬌生疫苗的優先施打規定，如同我們對AZ疫苗的做法…好讓所有人都有可能獲得疫苗接種」。

疫苗 嬌生 德國

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