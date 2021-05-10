印度確診病歿逼近單日新高 籲全國封鎖聲浪高漲

在印度Jammu民眾排隊接受第一劑新冠疫苗注射。美聯社

印度 今天通報的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染及死亡病例逼近單日新高，呼籲總理莫迪（Narendra Modi）政府實施全國封鎖措施的聲浪隨之升高。

印度衛生部通報，境內新增36萬6161人確診、3754 人病歿，略低於近期疫情 高峰數字，全國累計2266萬人染疫、24萬6116人病逝，醫院氧氣及病床用盡，太平間及火葬場屍滿為患。

印度許多省份上月已實施嚴格封鎖措施，其他省份則限制民眾移動，並關閉電影院、餐廳、酒吧及購物中心，但呼籲莫迪宣布全國封鎖的壓力依然日增。他在去年首波疫情時曾宣布全國封鎖。

在過去兩個月病例激增時，莫迪仍允許舉行大型宗教節慶集會及選舉造勢活動，如今他正因此遭受批評。

美國 國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）昨天表示，他已建議印度當局採取全國封鎖措施。

佛奇在美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week）上表示：「你們（印度政府）必須實行封鎖措施。我相信，許多印度省份已採取那項措施，但你們（印度政府）必須打破疫情傳播鏈。其中一項方法就是封鎖。」

印度醫學協會（Indian Medical Association）也呼籲當局採取「完整、準備詳盡及預先宣布的」封鎖措施。