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文在寅就職4周年演說 經濟成長目標上調至4%

中央社 / 首爾10日專電
韓國總統文在寅今天發表就職4周年演說。圖／歐新社資料照片
韓國總統文在寅今天發表就職4周年演說。圖／歐新社資料照片

韓國總統文在寅今天發表就職4周年演說，提及今年韓國經濟成長率有望超越4%，較先前預估成長3.2%上修，但也表示疫情危機加劇不平等現象，無法視作全面經濟復甦。

韓國聯合新聞通訊社報導，文在寅今天發表就職4週年演說，表示在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情下，韓國近期經濟指標已逐步復甦，不僅4月出口創下歷年新高，消費市場也逐漸回溫，國際組織紛紛上調對韓國經濟預期，最高達到4%。

韓國政府先前預估今年國內生產毛額（GDP）成長率3.2%，但今年第一季成長率大幅超越預期，較去年第4季成長1.6%，預估全年成長有望達到3.5%以上。

據各主要預測機構發布最新數據，國際貨幣基金（IMF）預估韓國今年經濟成長3.6%，韓國中央銀行3.8%，LG經濟研究院4%，韓國金融研究院4.1%，摩根大通集團（JPMorgan Chase）預估值最高、達4.6%。

如果韓國今年經濟成長率達到4%，將是2010年成長6.8%後最高紀錄。韓國經濟在2011至2019年間維持每年2%至3%成長水準，2020年因新型冠狀病毒疫情衝擊而萎縮1%。

文在寅說，韓國經濟較其他經濟合作暨發展組織（OECD）國家更快復甦，今年第一季恢復至疫情前水準；但他表示，即使經濟出現穩健復甦跡象，疫情危機卻加劇國內不平等現象，無法稱經濟已全面復甦。

文在寅說，政府將致力恢復就業市場，包括創造更多民間部門的優良就業機會，擴大投資、支持人才培訓等，同時改善就業安全網路，遏止房地產市場的投機行為，改善資產不平等現象。

疫情 文在寅 就業

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