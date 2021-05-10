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惡男假裝吐口水使絆子 妙齡女跌落火車底

聯合新聞網 / 綜合報導
一名17歲女子在都柏林的霍斯火車轉乘站跌落月台與火車間的空隙。 圖／每日星報
一名17歲女子在都柏林的霍斯火車轉乘站跌落月台與火車間的空隙。 圖／每日星報

日前在愛爾蘭的首都都柏林（Dublin）發生一起墜軌事件，一名17歲女子在都柏林的霍斯火車轉乘站（Howth Junction train station）正奔跑著想趕火車，卻沒想到下一秒遭陌生男子作勢朝自己吐口水，雖然女子反應靈敏地躲過，但卻不小心撞向一旁的腳踏車前輪，導致重心不穩，因此跌落月台與火車間的空隙。

據《每日星報》報導，本案件發生在4月1日晚間9時左右，從監視器畫面可見，一開始是一群年輕男子下車後，在月台上嬉鬧徘徊，走在前方的紅衣男突然對碎步跑來的女乘客吐口水，而後方一人牽著腳踏車，再補上車輪絆人但沒成功，接著他們就開始鎖定這名17歲的年輕女子，該名穿紅色外套的同夥「吐口水」作勢嚇人，隨後，該名牽著單車的男子便害對方摔到鐵軌上，事發後他們還若無其事地離開現場。

網友「對於這件事還是有點難過害怕」，即使一旁的民眾和鐵路工作人員見狀後，立刻採取行動，及時阻止火車啟動，並且成功救出受害者，但許多網友紛紛在社群媒體上痛批，那個火車站附近到處都是「反社會又不知好歹的少年混混」。愛爾蘭鐵路局發言人肯尼（Barry Kenny）表示，事發當時，安全人員正在維護乘客秩序，並因故將那群男子「請」下車，目前，相關負責單位也在正在調查這起案件，希望盡快抓到嫌犯。

影片來源：YouTube

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