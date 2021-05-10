滅口？曾治療俄中毒反對派領袖 醫生「人間蒸發」

俄羅斯反對派領袖納瓦尼去年8月疑似遭下藥昏迷，當時負責救治納瓦尼的首席醫師穆拉霍夫斯基（圖中）近日驚傳「人間蒸發」。（歐新社）

俄羅斯 反對派領袖納瓦尼 （Alexei Navalny）去年8月在飛往莫斯科的班機上，因疑似遭下藥昏迷，被送往鄂木斯克（Omsk）第一緊急醫院救治，當時負責救治納瓦尼的首席醫師穆拉霍夫斯基（Alexander Murakhovsky）近日驚傳「人間蒸發」，同院還有2名醫師先前已離奇死亡。

據報導，納瓦尼住院期間，穆拉霍夫斯基曾多次向媒體透露納瓦尼主要症狀是「代謝失調所造成的血糖 急劇下降」，更於去年11月被升為鄂木斯克州的衛生首長，納瓦尼當時曾在社交媒體上發文諷刺，直說這是穆拉霍夫斯基偽造檢查結果，並對長官阿諛奉承才得到的回報。

不過，穆拉霍夫斯基8日獨自駕駛越野車，開往鄂木斯克州博利舍烏科夫斯基區森林內的狩獵場後就下落不明，親友前往搜索後苦無任何發現，因此向警方通報。

鄂木斯克州當局證實，目前已展開搜救工作，由於現場地形複雜且存在沼澤，讓搜索行動相當困難，為此也派出了直升機和無人機協助，並在距離狩獵場6.5公里處發現穆拉霍夫斯基的越野車，但人依舊不見蹤影。

除穆拉霍夫斯基外，鄂木斯克第一緊急醫院55歲的副主任醫師馬什米申（Sergey Maximishin），當時也是納瓦尼昏迷時的治療團隊之一，突然於今年2月去世，同院另一名63歲的醫生阿吉舍夫（Rustam Agishev）則於3月死亡，目前尚不清楚阿吉舍夫是否曾治療過納瓦尼。