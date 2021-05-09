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議會大選狂勝 蘇格蘭獨立聲再起

編譯李京倫／綜合報導
蘇格蘭民族黨8日贏得議會大選，黨魁施特金表態再次推動蘇格蘭獨立公投。（路透）
蘇格蘭民族黨8日贏得議會大選，黨魁施特金表態再次推動蘇格蘭獨立公投。（路透）

蘇格蘭民族黨8日第四度贏得議會大選，且僅差一席就能取得絕對多數，黨魁施特金表態再次推動蘇格蘭獨立公投，並堅稱英國再沒立場阻止。

英國6日進行「超級星期四」地方選舉，最受矚目者除倫敦市長外，就是被稱為「蘇格蘭史上最重要一場選舉」的蘇格蘭議會選舉。結果陸續出爐，工黨籍的現任倫敦市長卡恩得票率55.2%，成功連任。

法新社報導，蘇格蘭民族黨在六日投票中贏得129席議會中的64席，距過半數的65席只差一席。蘇格蘭民族黨尋求過半，好取得推動公投的力量，但英國首相強生先前譴責蘇格蘭民族黨要求公投是「輕率」之舉，表示會反對到底。

施特金表示將和支持蘇格蘭獨立的綠黨聯手，可望如虎添翼讓議會裡支持獨立者成為多數，還說「不管是強生或其他人，都沒有民主正當性阻止蘇格蘭人選擇自己未來」。

2023年底前 再發動公投

施特金已訂定時程，打算等疫情過去後，於2023年底前再次發動獨立公投。

蘇格蘭保守黨贏得31席保住第二大黨，工黨贏得22席，綠黨8席、自由民主黨4席，和2016年上次投票結果幾無二致。

這次「超級星期四」地方和區域選舉，是英國脫離歐洲聯盟以及新冠肺炎疫情爆發後首場大型選舉，基於防疫安全考量，此次計票比以往緩慢許多。

執政的保守黨此次在英格蘭表現優異，甚至拿下工黨傳統票倉，威爾斯議會則仍為工黨天下。

但各界焦點仍是蘇格蘭，蘇格蘭民族黨盼藉此投票爭取民眾對「二次獨立公投」的支持。華盛頓郵報指出，2014年時的獨立公投以45%對55%落敗，但蘇格蘭民族黨認為2016年英國脫歐公投通過後，情勢已出現重大變化，因此想再推二次公投；2016年公投時，蘇格蘭有62%的選民投票反對脫歐。

公投 英國 投票

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