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耶路撒冷以巴衝突數百傷 阿拉伯國家譴責以色列

中央社蘇丹喀土穆9日綜合外電報導
以巴衝突數百傷，9日仍在滅火。(美聯社)
以巴衝突數百傷，9日仍在滅火。(美聯社)

數以百計的巴勒斯坦人本周末因與以色列維安部隊起衝突而受傷，阿拉伯國家紛紛譴責以色列，包括去年同意與以色列關係正常化的蘇丹等4個國家。

法新社報導，東耶路撒冷艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）院區和舊城（Old City）周邊，近日爆發2017年以來最嚴重的暴力事件。這是受到猶太屯墾者多年來試圖接管巴勒斯坦人的住宅所刺激。

蘇丹、摩洛哥、阿拉伯聯合大公國、巴林都表態批評以色列。4國去年都同意或已經正常化與以色列的關係。

蘇丹外交部昨晚發布聲明，形容以色列在耶路撒冷對待巴勒斯坦人的措施是「鎮壓」和「脅迫行為」。聲明並呼籲以色列政府克制，「勿單方面採取行動，降低恢復和平協商的機會」。

阿聯與巴林也譴責以色列維安部隊7日闖入艾格撒清真寺，接著又鎮壓試圖進入清真寺的信徒。阿聯政府敦促以色列當局負起責任，讓聖地暴力情勢降溫；巴林政府要求以色列政府停止挑釁耶路撒冷人民。

與此同時，摩洛哥表達「深度關切」這起暴力事件，並提到國王穆罕默德六世（King Mohammed VI）「認為這類暴力事件…可能加劇緊張」。

沙烏地阿拉伯外交部也說，沙國「拒絕」以色列把巴勒斯坦家庭撤出耶路撒冷的計畫，並要求恢復1967年以前的邊界。

以色列在1967年的六日戰爭（Six-Day War）期間占領東耶路撒冷，隨後加以兼併。國際社會多半不承認此舉。

以色列 猶太 沙烏地阿拉伯

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