我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮防疫協調官：美國疫情正在轉危為安

復星醫藥與BioNTech在中合資 疫苗年產能達10億劑

伊拉克政府缺錢不管 眾多珍貴遺址任由氣候摧殘

中央社伊拉克埃因塔姆拉9日綜合外電報導
有1500多年歷史的阿奇塞教堂位在伊拉克首都巴格達西南方的埃因塔姆拉，如今現場只剩下殘破的磚塊和紅土牆。（Getty Images）
有1500多年歷史的阿奇塞教堂位在伊拉克首都巴格達西南方的埃因塔姆拉，如今現場只剩下殘破的磚塊和紅土牆。（Getty Images）

伊拉克的阿奇塞教堂是目前世上最古老的教堂之一，現卻正在沙漠中任由傾頹，成為富含文化遺產的伊拉克又一個因多年武裝衝突、政府疏忽和氣候變遷下的受害者。

法新社報導，有1500多年歷史的阿奇塞教堂（Al Aqiser）位在伊拉克首都巴格達西南方的埃因塔姆拉（Ain Tamr），如今現場只剩下殘破的磚塊和紅土牆。

考古學家穆罕默德（Zahd Muhammad）將此歸咎於「氣候環境，海珊（Saddam Hussein）統治時期實際上將這個地區變成軍事靶場，以及缺乏定期維護」。

埃因塔姆拉市長法德（Raed Fadhel）則說，維修牽涉經費問題，「這類維護工作須要一大筆錢，但我們只能（從聯邦政府）得到稀少資金」。

伊拉克因飽受接連不斷的戰事和經濟危機打擊，包括阿奇塞教堂和其他為數眾多的基督教、伊斯蘭教和美索不達米亞古蹟都缺乏維護，任由風吹日曬摧殘。

儘管埃因塔姆拉東方約60公里的卡巴拉（Karbala）有數座伊斯蘭什葉派聖殿，每年吸引數百萬朝聖者來到當地朝拜。但居民和官員表示，這些遊客卻不會順道參觀伊拉克許多古教堂和美索不達米亞古城，以及聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產的新巴比倫王國時期建築金字形神塔（ziggurat）。

教宗方濟各（Pope Francis）今年3月赴伊拉克進行歷史性訪問後，許多伊拉克人冀望阿奇塞教堂將因此湧入大批觀光客。

在毗鄰卡巴拉的迪凡尼亞省（Diwaniya），當地居民吉利哈維（Abdullah al-Jlihawi）告訴法新社，他認為「外國人比我們更在乎我們的文化遺產」。

吉利哈維表示：「直到1980年代為止，一所美國大學在這裡帶領挖掘工作，當時有許多就業機會，我們的父母和祖父母都在這些遺址工作；但一切在1990年代中止。」原因是國際間對海珊政權實施禁運制裁。

不過，距離2003年美國帶領聯軍入侵伊拉克推翻海珊政權已過了將近20年，當時承諾會為伊拉克帶來民主和繁榮，如今這個國家卻仍在等待經濟情勢好轉。

迪凡尼亞省省長沙蘭（Zuhair al-Shaalan）對於轄下有2000多處歷史遺址引以為榮，並看好每處遺址能夠帶來豐富經濟利益。

他說：「我們的省既貧窮也少有投資機會，若投資這些遺址，將能替本省創造工作機會。」

然而吉利哈維指出，遺址除了需要維護和翻新，要吸引觀光客還面臨另一個問題：「他們能去哪裡？什麼都沒有。這裡的道路從1980年代後就沒鋪過，電線桿也是1970年代立的。」伊拉克確實常出現水電短缺問題。

產油豐富的伊拉克因國際油價下滑而受害，面臨物價攀升和失業率及貧窮人口居高不下的困境。其中貧窮人口比率去年更因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而翻倍至40%。

美國 觀光 投資

上一則

美軍巡邏阿拉伯海攔截帆船 查獲大批中俄式武器

下一則

澳媒：中國共軍科學家曾論SARS武器化 預言生物戰

延伸閱讀

六年訴訟 保住河濱中國城遺址

六年訴訟 保住河濱中國城遺址
伊拉克醫院大火燒出熊熊民怨 衛生部長遭停職

伊拉克醫院大火燒出熊熊民怨 衛生部長遭停職
伊拉克巴格達醫院氧氣罐爆炸 至少82死110傷

伊拉克巴格達醫院氧氣罐爆炸 至少82死110傷
沙烏地、伊朗斷交4年 首次會談修補關係

沙烏地、伊朗斷交4年 首次會談修補關係

熱門新聞

梅琳達對於比爾蓋茲和艾普斯坦過從甚密十分不滿。路透

比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?

2021-05-08 11:18
中國的長征五號B遙二運載火箭4月29日將「天和號」太空站核心艙送進低地軌道後，核心節據指可能將在未來幾天「失控再入」地球大氣層。美聯社

長征火箭未來幾天將「失控再入」專家：中方疏忽了

2021-05-04 08:36
印度裔傳染病專家卡比拉3日因染疫病逝，他生前曾接種兩劑輝瑞疫苗，但仍不敵印度變異病毒。擷自推特

接種2劑疫苗不敵變種病毒 印度裔傳染病專家病逝

2021-05-04 12:10
梅根與哈利還沒能得到皇室重要成員們的原諒。（路透資料照片）

哈利與梅根慘了？英媒：查理和威廉父子「懲處」正開始

2021-05-04 20:19
印度媒體報導，日前有遺體在等待火化期間，遭闖入火葬場的一隻流浪狗啃食，部分臉龐硬生消失，引爆印度民眾對園區業者的熊熊怒火。美聯社

等不及火化…印度流浪狗啃食遺體 「部分臉龐消失」

2021-05-02 17:34
菲律賓總統杜特蒂在電視直播接種中國國藥集團的新冠疫苗，引起多方抨擊。(美聯社)

菲律賓要求中方收回捐贈的國藥疫苗

2021-05-06 09:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態

鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態
時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術

時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術
「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨

「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨
時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車
長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低