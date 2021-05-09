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二戰勝利日閱兵 普亭宣示堅定捍衛俄國利益

中央社 / 莫斯科9日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。歐新社
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。歐新社

俄羅斯今天慶祝二戰勝利76周年，總統普亭（Vladimir Putin）宣示俄國將「堅定」捍衛國家利益，同時譴責「俄羅斯恐懼症」（Russiaphobia）捲土重來。

法新社報導，普今天在莫斯科紅場（Red Square）年度閱兵儀式開場時，對數以萬計的軍人和老兵發表演說。

普亭對群眾表示：「俄國始終捍衛國際法，與此同時，我們將堅定捍衛我方利益，以確保我國人民的安全。」

普亭也譴責一些意識形態悄悄捲土重來，他說，「種族與民族至上、反猶太與恐俄症的口號，變得愈來愈尖酸刻薄」。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報導，莫斯科今天的閱兵式將有逾1萬2000軍方人員、約190件軍事硬體裝備、76架戰鬥機和直升機參與。

俄國全境數十座城市也在今天舉行勝利日（Victory Day）遊行。這項活動在1991年蘇聯解體之後才變成年年舉辦。

在普亭掌權的20年間，勝利日逐漸成為展現俄國軍力復興的重要節日。

國營民調機構VTsIOM本周一份調查顯示，69%俄國人認為勝利日是最重要的節日；1/3受訪者告訴VTsIOM他們會參與慶祝活動，1/5受訪者說他們會透過電視收看。

俄國 普亭 俄羅斯

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