與西方日趨緊張 俄羅斯舉行閱兵儀式大秀軍力

俄羅斯軍人7日在莫斯科紅場舉行閱兵彩排。（Getty Images）

俄羅斯 總統普亭 今天預計將主持二次世界大戰勝利日愛國閱兵儀式。由於俄羅斯今年與西方國家關係趨緊，這場大秀軍力的閱兵儀式備受矚目。

路透報導，這場在莫斯科紅場（Red Square）舉行、紀念蘇聯戰勝納粹德國76周年的大閱兵，預計將有逾1萬2000名官兵參與，展示超過190件軍事硬體設備，包括洲際彈道飛彈發射器，若天氣情況許可，還會有近80架軍機從上空飛越。

從1999年迄今不是以總統身分就是以總理職務掌權的普亭（Vladimir Putin），向來會邀蘇聯二戰退伍老兵一起在閱兵台上觀禮。今年的閱兵大典預計於格林威治時間上午7時（美東時間上午3時）展開。

俄羅斯即將於9月舉行國會大選，目前莫斯科當局正因俄烏關係、異議人士納瓦尼（Alexei Navalny）囚禁命運等議題，而與西方各國陷入僵局。

俄羅斯近幾個月來除與美國你來我往互相驅逐外交人員，也與歐洲聯盟各國捲入類似的外交爭端。

俄羅斯不久前更在烏克蘭邊境 及2014年併吞的克里米亞半島部署重兵；親俄的烏東分離主義者和烏國政府軍之間的戰鬥情勢也升溫。