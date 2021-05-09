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耶路撒冷清真寺再爆警民衝突 至少64人掛彩

中央社／耶路撒冷8日綜合外電報導
以色列警察和巴勒斯坦人連續第2晚爆發衝突，至少64人傷。（歐新社）
以色列警察和巴勒斯坦人連續第2晚爆發衝突，至少64人傷。（歐新社）

以色列警察和巴勒斯坦人連續第2晚爆發衝突，至少64人傷，傷者名單包括1歲幼童。

巴勒斯坦抗議群眾今天在耶路撒冷舊城（Old City ）大馬士革門（Damascus Gate）縱火並朝以色列警方丟擲石塊；以警則以閃光彈和水砲回敬。

據路透消息，巴勒斯坦紅新月會（Palestine Red Crescent）表示，至少有64人掛彩，其中不乏未成年人，甚至有1名1歲嬰兒。64名傷者中有11人送醫。

以色列警方表示至少有1名員警受傷。

近幾天來，巴人早已因以色列即將強制拆遷東耶路撒冷的巴勒斯坦家庭而愈來愈忿忿不平。

而昨天雙方在耶路撒冷艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）爆發衝突，一發不可收拾，造成超過200名巴人和至少17名以警受傷。

艾格撒清真寺是僅次麥加（Mecca）和麥地那（Medina）的伊斯蘭教第3大聖地，而它座落的位置則是猶太教中最為神聖的「聖殿山」（Temple Mount），這使得艾格撒清真寺常淪為暴力熱點，而昨天的衝突為近年來最為嚴重的其中一起。

美國、歐洲聯盟、俄羅斯和聯合國均出面對當地惡化的暴力局勢表達「深刻關切」。

今天是伊斯蘭教齋戒月中最神聖的「吉慶之夜」（Laylat al-Qadr），成千上萬名信徒聚集在艾格撒清真寺祈禱，但稍早前，以色列警方出手擋下數十輛前往清真寺的公車，並針對前一晚的暴力事件逮捕多名巴人。

27歲民眾馬布亞（Mahmoud al-Marbua）告訴路透：「他們不想讓我們祈禱。每天都有戰鬥，每天都有衝突。每天都有麻煩事。」

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）則為警方行為辯護，表示：「以色列正在採取負責任的行動，以確保耶路撒冷允許宗教自由之餘，法治也獲得尊重。」

以色列警察和巴勒斯坦人連續第2晚爆發衝突，至少64人傷。（路透）
以色列警察和巴勒斯坦人連續第2晚爆發衝突，至少64人傷。（路透）
以色列警察和巴勒斯坦人連續第2晚爆發衝突，至少64人傷。（Getty Image...
以色列警察和巴勒斯坦人連續第2晚爆發衝突，至少64人傷。（Getty Images）

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